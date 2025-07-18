Рассказываем, когда учитель может выйти на пенсию и какими будут выплаты.

Украинские учителя имеют право раньше уйти на заслуженный покой и получать пенсию за выслугу лет. Однако есть ряд требований, которые нужно соблюсти для этого.

Мы разобрались, какая пенсия у учителя по выслуге лет в Украине и как ее получить.

Пенсии по выслуге лет учителям в Украине - что нужно знать

Педагогам в Украине позволено выходить на пенсию после достижения 55 лет. Но для этого они должны накопить минимум 30 лет стажа, работая учителем.

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До января 2016 года можно было выйти на раннюю пенсию просто накопив нужный стаж, но с 2024 года стал обязательным пункт с достижением упомянутого возраста.

В стаж учитывают работу:

директором;

заведующим;

психологом;

воспитателем.

При этом местом работы может быть обычная, художественная, музыкальная школа или детский садик.

Теперь рассмотрим, какие пенсии по выслуге лет учителям платят.

Какая пенсия у учителей - как ее посчитать

Размер пенсии по выслуге лет учителям в Украине зависит от нескольких аспектов, которые нужно учесть при расчете.

Чтоб высчитать, какой будет выплата, нужны:

средняя заработная плата перед выходом на пенсию;

коэффициент стажа, который зависит от его продолжительности;

коэффициент, который считается как соотношение индивидуальной зарплаты к средней по Украине.

Умножив эти показатели можно рассчитать свои выплаты на пенсии. Стоит отметить, что пенсию за выслугу лет дают только после увольнения с должности преподавателя. Если начать снова работать, то выплаты перестанут платить до повторного увольнения.

Если же говорить о надбавке к пенсии за выслугу лет, то учителя могут рассчитывать на такие увеличения:

за стаж от 3 до 10 лет - 10%;

от 10 до 20 лет - 20%;

свыше 20 лет - 30%.

Если учитель зарабатывал около 14,5 тысяч гривень, то сможет получать примерно 5,7 тысяч гривень выплат на выслуге лет. При этом максимально возможный размер пенсии по украинскому законодательству составляет 23,6 тысяч гривень.

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