Аналитики ISW раскрыли угрозы для Сиверска Донецкой области.

Россияне усилили атаки в Донецкой области и за последние сутки продвинулись возле нескольких населенных пунктов, пишут аналитики DeepState.

Отмечается, что у врага есть продвижение в Зеленом Гае, возле Поддубного, Андреевки-Клевцового и Попового Яра.

В то же время, по данным Института изучения войны, российские войска недавно продвинулись в районе Северска, Торецка и Новопавловки, а также на западе Запорожской области.

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В частности, аналитики, ссылаясь на геолокационные данные, указывают, что россияне продвинулись к северо-востоку от Сиверска в ходе усиленной механизированной атаки численностью до роты.

Украинская бригада, отражавшая атаку, сообщила, что российские войска использовали шесть танков, три бронетранспортера, шесть боевых бронированных машин (ББМ) МТ-ЛБ, бронированную ремонтно-эвакуационную машину, 12 гражданских автомобилей, два багги и 41 мотоцикл.

"Украинская группа войск "Хортица" сообщила 26 июля, что украинские войска отразили российскую моторизованную атаку к северо-востоку от Сиверска, и геолокационные кадры от 27 июля, вероятно, показывают одну волну этой атаки", - отмечают аналитики.

Как отмечают в ISW, российские войска вновь активизировали наступательные операции на Сиверсском направлении в начале лета 2025 года, а российские военные блогеры начали утверждать в конце июня 2025 года, что российские ДРГ действуют на восточных окраинах Сиверска.

Эти продвижения свидетельствуют о том, что российские войска находятся в нескольких километрах от Сиверска, и могут начать проводить более согласованные атаки на город в ближайшем будущем, подчеркивают аналитики.

Ситуация на фронте - новости

Ранее эксперт Дмитрий Жмайло заявил, что Покровск - это самая большая угроза сейчас, оккупантов на Покровском направлении воюет уже более 100 тысяч.

Тем временем 27 июля Украинские военные официально подтвердили освобождение пограничного села Кондратовка в Сумской области.

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