Также опубликованы последствия ночной атаки на российскую железную дорогу.

В результате атаки украинских беспилотников на Котовский пороховой завод в Тамбовской области РФ 25 июля было фактически уничтожено одно из зданий предприятия. Об этом сообщает украинский мониторинговый проект Exilenova+.

"Нам удалось достаточно точно определить место поражения - было уничтожено одно из зданий предприятия. Судя по свежим кадрам, завод активно расширяет свои мощности: возводятся новые корпуса, продолжается строительство", - говорится в сообщении.

Кроме того, проект публикует кадры с последствиями украинской атаки по железнодорожной станции "Жутово" в Волгоградской области РФ прошлой ночью.

Видео дня

"В результате попаданий объект получил критические повреждения - техническое здание почти полностью уничтожено", - говорится в сообщении.

Атаки дронов по России: последние новости

Как писал УНИАН, минувшей ночью украинские дроны атаковали железнодорожную инфраструктуру в Волгоградской области России. Как всегда, россияне отчитались, что все сбили, а то, что часть железнодорожной сети осталась без электропитания - да, то просто "обломки упали".

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко отметил, что удары по российской железной дороге играют важную роль для украинской обороны, поскольку нарушают логистику российской армии. Даже одна сожженная электроподстанция может на длительное время заблокировать движение эшелонов на определенном участке.

Вас также могут заинтересовать новости: