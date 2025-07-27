Уиткофф сказал, сколько Трамп дал времени на достижение мира в Украине

В администрации Трампа уверены, что им удастся решить эту задачу и достичь мирного соглашения в Украине.

Мир в Украине должен появиться до конца президентского срока Дональда Трампа. Об этом сказал спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф в интервью невестке Трампа Лари Трамп в эфире Fox News.

Она спросила об ожиданиях Уиткоффа на ближайшие три с половиной года. Имея в виду срок завершения работы администрации Трампа.

"Что мы решим российско-украинскую задачу, достигнем этого мирного соглашения. Потому что это должно произойти. Это война. президент был прав, этого никогда не должно было произойти. Я думаю, что мы это решим", - заявил спецпосланник Трампа.

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Как писал УНИАН, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что Трамп раздражен и может окончательно потерять терпение из-за торможения мирных переговоров между Украиной и Россией. Он сказал, что Трамп действительно настроен достичь соглашения о мире, но его разговоры с российским президентом не имеют результатов.

По мнению бывшего заместителя помощника Трампа Фреда Флейтца, план президента США надавить на российского диктатора Владимира Путина, чтобы тот согласился подписать соглашение о мире в Украине может сработать в перспективе двух лет. Он говорит об определенном компромиссе, на который должна согласиться Украина, чтобы достичь хотя бы перемирия: не стремиться вступать в НАТО. При этом вооружение Украины должно продолжаться, говорит он.

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