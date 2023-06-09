Причинами являются российская оккупация этой территории и отказ оккупационной администрации от сотрудничества.

Расследование подрыва Каховской ГЭС сейчас невозможно из-за российской оккупации этой территории и отказа оккупационной администрации от сотрудничества. Об этом заявил постпред Украины при ООН Сергей Кислица, сообщает "Укринформ".

"Вы можете сделать логический вывод, что любое расследование в нынешних условиях оккупации и отказа оккупационных властей от сотрудничества невозможно", - сказал он.

Комментируя инициативу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по созданию комиссии для расследования теракта, Кислица посоветовал поинтересоваться этим вопросом у представителя Турции.

"Думаю, вам лучше спросить турецкую миссию или турецкого представителя о том, как далеко они продвинулись в этих дискуссиях – это не решается из Нью-Йорка", – заметил он.

Кислица также подчеркнул, что Украина ожидает сотрудничества от оккупационных властей региона в вопросе эвакуации людей и предоставления беспрепятственного доступа международным организациям, таким как ООН и Международный комитет Красного Креста.

Кислица добавил, что российские власти не беспокоятся даже о своих солдатах, поскольку "даже их военные сидят на деревьях, ожидая эвакуации".

Подрыв Каховской ГЭС - реакция мира

Россияне в ночь на 6 июня взорвали Каховскую ГЭС - в зоне подтопления оказались около 80 населенных пунктов, тысячи жителей нуждаются в эвакуации.

Россия сразу обвинила в подрыве Украину. В то же время в ГУР сообщали, что реакция российской пропаганды на теракт была хаотично, кроме того, плотину возможно взорвать лишь изнутри, и такую возможность имели только россияне

В то же время союзники Украины отказываются признавать Россию виновной в подрыве дамбы. Отдельно, США и Великобритания заявили, что необходимо провести подробное расследование по этому вопросу.

7 июня во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским президент Турции Эрдоган заявил о возможности создания комиссии с участием экспертов от Украины, РФ, ООН и международного сообщества, включая Турцию, для детального расследования взрыва. Эрдоган отметил, что такая комиссия может быть создана по принципу той, которая работала над "зерновой сделкой".

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