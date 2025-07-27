Землетрясение было на глубине 7,1 километра.

В воскресенье, 27 июля 2025 года, в Украине зафиксировали землетрясение. Произошло оно в районе села Старые Санжары, что в Полтавской области.

Об этом сообщили в Главном центре специального контроля. Отмечалось, что толчки зарегистрировали примерно в 10:47. Магнитуда землетрясения составила 2,9 по шкале Рихтера.

Специалисты отметили, что землетрясение было на глубине 7,1 километра.

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"27 июля 2025 года Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение в районе н.п Старые Санжары, Полтавского района Полтавской области, магнитудой 2,9 (по шкале Рихтера), на глубине 7,1 км. По классификации землетрясений относится к неощутимым", – говорится в заявлении.

Землетрясения в Украине

14 июля землетрясение фиксировали в Черновицкой области. Тогда его магнитуда составляла 2,6 по шкале Рихтера. Произошло землетрясение на глубине 3 километра.

Доктор физико-математических наук, ведущий ученый Института геофизики им. Субботина НАН Украины Дмитрий Гринь рассказывал, что украинские дома способны выдержать землетрясения определенной силы. Однако есть также и фактор войны – по его словам, взрывы имитируют локальные землетрясения. И есть так называемый эффект накопления, когда конструкции могут ослабевать.

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