Жареная курица - идеальное решение для быстрого ужина. Более того, вы можете приготовить множество вкусных вариаций однгого блюда.

Курицу можно смело назвать самым популярным и доступным мясом. Эта птица распространена в домашних хозяйствах, а простота ее разведения и массовость позволяет птицефабрикам продавать большие партии, что также удешевляет мясо.

Кроме того, чтобы приготовить курицу, не нужно быть профессиональным поваром. Крылышки, ножки или целую тушку легко запечь для вкусного и сытного блюда. А пожарить куриное филе еще проще, но многие сталкиваются с тем, что витоге оно слишком сухое. Разберемся, как пожарить филе курицы и не испортить его.

Как жарить куриное филе, чтобы оно было сочным

Один из главных моментов, который нужно учесть при приготовлении мяса, - посуда. Выбор правильной сковороды очень важен, ведь некачественный материал испортит блюдо – все прилипнет, подгорит и проще будет выбросить, чем спасать.

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Чтобы куриное филе осталось сочным и с красивой корочкой после термической обработки, лучше всего использовать чугунную сковороду и желательно, чтобы это была сковорода-гриль.

Как пожарить филе – пошаговая инструкция:

Сначала хорошо промойте мясо и обсушите. Натрите специям по вкусу, но не забудьте посолить. Хорошо прогрейте сковороду – примерно 3 минуты. Налейте на нее масло или другой жир по желанию, дайте ему нагреться. Сухое мясо аккуратно выложите на сковороду. Жарьте на среднем огне до аппетитной румяной корочки с двух сторон. Чтобы полностью прожарить филе, переворачивайте его на другую сторону спустя 10-15 минут.

Панировка также поможет сохранить сочность. Вам нужно лишь окунуть кусочки в муку, затем в яичную смесь и снова в муку, после чего отправить готовиться.

Как вкусно пожарить куриное филе на сковороде

Еще один секрет сочного мяса с насыщенным вкусом – маринад. Учитывая то, что даже в сочетании с самыми простыми ингредиентами мы получим вкусное куриное филе – рецепты вам не понадобятся. Предварительно его можно замариновать в соевом соусе, кефире или лимонном соке – любой из этих вариантов сделает приготовленное куриное филе на сковороде шедевром.

Если же хочется попробовать что-то новое или удивить близких, то есть несколько способов замариновать мясо так, чтобы от него нельзя было оторваться.

Куриное филе - рецепты на сковороде:

Одним из необычных вариантов маринада для курицы является пахта – жидкость, которая образуется в процессе взбивания масла. Мясо не только приобретет сливочный вкус, но и станет намного мягче, нежнее и сочнее после приготовления. Перед тем как пожарить куриное филе, оставьте его минимум на 30 минут, залив пахтой. Лучше всего мариновать 4 часа и дольше. После чего готовить так, как описано выше. Также отличным способом замариновать курицу будет обычный или сухой рассол. Для обычного понадобятся 2-3 столовых ложки соли на литр воды. Чтобы курица приобрела нежный вкус, добавьте в соленую воду любимые травы и специи. С сухим рассолом все проще – смешайте соль с травами и специями и щедро засыпьте мясо. В этом случае его лучше оставить в холодильнике на 6-8 часов, а то и на ночь.

Куриное филе можно обжаривать как целым куском, так и порезать на более мелкие кусочки. Кроме того, добавьте любимые овощи, немного соуса или дольки апельсина или лимона – получите идеальный, вкусный, быстрый и полезный ужин.

Ранее УНИАН писал, как и сколько варить кукурузу.

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