Дарья Михайленко рассказала, как с помощью поддержки своего мужа одолела тяжелую болезнь.

Жена полузащитника киевского "Динамо" Николая Михайленко Дарья победила рак мозга. В этом ей, в частности, помогла поддержка мужа.

"Это был сложный этап, но мы его прошли вместе. Я начала ценить жизнь, не бояться делать то, что хочу, потому что я любила откладывать на потом. Без его поддержки я бы не выдержала всего этого. Он был во время операции и после ухаживал за мной, потому что мне нельзя было вставать", - рассказала она в интервью "РБК-Украина".

Также Михайленко добавила, что ее муж ночевал в больнице, на маленьком диване, и поддерживал ее ежесекундно. Поэтому их отношения стали гораздо крепче [они являютсяп арой вот уже шесть лет]. И хоть период ее болезни прошел не без слез, но "с улыбкой". Тем более, что девушке удалось вынести из этого периода ряд серьезных уроков.

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"Ценить жизнь, беречь здоровье и ценить рядом тех, кто с тобой. Жить и не откладывать. Не думать, а кто что скажет. Любить. Когда в Польше мне сказали, что у меня опухоль головного мозга, я плакала, но говорила: "Я буду бороться". Вытерла слезы и начала искать врачей", - призналась она.

Дарья рекомендует никогда не опускать руки — дать себе возможность поплакать, но впоследствии взять волю в кулак и бороться дальше.

Ранее УНИАН сообщал, что рак также победила всемирно известная певица Jessie J.

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