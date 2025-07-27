Она отметила. что женщинам постоянно нужно доказывать свои способности.

Женщины на фронте, к сожалению, сталкиваются с пренебрежительным отношением и стереотипами, в частности, домогательствами и необходимостью доказывать свои способности. Об этом рассказала военный медик Карина Ярош в интервью "24 каналу".

Она поделилась своим опытом, отметив, что женщины на фронте часто сталкиваются с оскорблениями, в частности из-за внешности. Кроме того, она раскрыла, что в обществе распространен стереотип о "женщинах-штурмовиках ширинок" и призналась, что сама сталкивалась с такими ситуациями.

Она отметила, что ее собратья ценят и уважают ее опыт и знания, однако с людьми, с которыми она рядом не работала, случались неприятные ситуации.

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"Я неоднократно сталкивалась с тем, что кто-то пытался приставать, как-то меня "полапать". Постоянно является большой проблемой, что ты должен доказывать, что ты можешь. Почему мужчины, придя в армию, сразу герои, а женщина, мое "любимое" выражение, - "штурмовик ширинок"? Этот стереотип касается любой девушки - будь она на боевой должности или нет", - рассказала она.

Она также отметила, что сталкивалась с негативными комментариями под своими постами в соцсетях, в том числе и из-за внешности.

Карина отметила, что ей, как и многим женщинам военным, которые постят что-то в социальные сети, часто люди пишут в директ или в комментариях оскорбления.

"Вот можно зайти на мое видео в TikTok. Там миллион вопросов, за какие деньги я уколола ботокс, не мешают ли мне губы. В общем есть очень много претензий", - отметила она.

Женщины на фронте - новости

Военный Петр Конопля отмечал, что женщины на данный момент более мотивированы, чем даже мужчины, и они чаще выбирают более смелые должности, чем мужчины. Он также рассказал о своем опыте войны вместе с женщинами "на нуле".

"Это боевая единица - ничем не отличается. Ну, может, немножко быть слабее физически", - говорит он.

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