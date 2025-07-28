Влияние деятельности человека накладывается на изменение природных циклов.

Времена года являются одной из самых стабильных вещей в нашем мире. Мы знаем, что в июле будет жара, а в январе - морозы и снег. По крайней мере так было еще совсем недавно. Однако в последние десятилетия ученые фиксируют значительные изменения климата, которые влекут за собой трансформации привычных нам сезонов. Об этом в статье для The Conversation пишут британские ученые Фелиция Лю (доцент кафедры устойчивого развития в Йоркском университете) и Томас Смит (доцент кафедры экологической географии в Лондонской школе экономики и политических наук).

"В нашем недавнем исследовании мы утверждаем, что появляются новые времена года. Эти возникающие времена года являются совершенно новыми и антропогенными (другими словами, созданными людьми)", - говорится в публикации.

Примером такого нового времени года является "сезон дымки", который наблюдается в северных и экваториальных странах юго-восточной Азии: когда небо в течение нескольких недель заполнено дымом из-за массового выжигания растительности ради вырубки лесов и освобождения места для сельского хозяйства.

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А вот в Индонезии начали фиксировать ежегодный "сезон мусора", когда с ноября по март морские течения приносят горы пластика к берегам Бали и других островов.

Одновременно с тем исчезают старые времена года, какими они были когда-то. Ярким примером здесь является постепенное исчезновение снега в Европе в зимние месяцы.

Изменение климата приводит к меньшей предсказуемости природных процессов, которые раньше происходили в одно и то же время. Например, время опадения листьев или прилет перелетных птиц становится все более произвольным.

Ученые отмечают, что изменение сезонных циклов нарушает взаимосвязанные жизненные циклы растений и животных, а также влияет на человеческие сообщества, которые экономически, социально и культурно зависят от природных циклов.

"Времена года - это больше, чем просто разделение времени, они связывают нас с природой. Нахождение синхронизации с изменением сезонных ритмов является важным для построения устойчивого будущего", - предупреждают авторы статьи.

Другие материалы об изменении климата

Как писал УНИАН, в Греции становится регулярной практика, когда в летние месяцы правительство вводит запрет на физический труд в самые жаркие часы дня. Работодателей, которые заставляют персонал работать под палящим солнцем, штрафуют.

Также мы рассказывали, что муссоны в Южной Азии становятся все более опасными. Из-за роста температур сезонные дожди становятся менее прогнозируемыми и мощными, провоцируя наводнения и оползни.

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