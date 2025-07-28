28 июля ранее считался большим праздником в Украине, а сейчас это обычный день.

Дата 28 июля ранее была очень важной для православных и всех украинцев. Многие верующие до сих пор помнят, какой сегодня церковный праздник наступал по старому стилю. С переходом церкви на новоцерковный календарь этот день стал обычным, но у нас все равно есть поводы для празднования.

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Какой сегодня праздник в мире

ООН установила на эту дату День борьбы с гепатитом, когда врачи и ученые проводят форумы, на которых обсуждают методы преодоления заболевания.

Другие, менее известные международные праздники сегодня, это День охраны природы, День молочного шоколада, День независимости Перу.

Несколько прославленных на всю планету личностей родились 28 июля - среди них философ Людвиг Фейербах, детская писательница Беатрикс Поттер, художник Марсель Дюшан, врач Барух Бламберг, музыкант Ричард Райт, архитектор Сантьяго Калатрава.

Какой сегодня праздник церковный

В современном календаре в эту дату чествуют апостолов от 70-ти Тимона, Прохора и Никанора, а также чудотворца Моисея Киево-Печерского. В старом стиле 28 июля - праздник День Владимира, причисленного к списку святых. Ранее в этот день вспоминали, как князь покрестил Киевскую Русь.

Какой сегодня праздник в Украине

Ранее мы отмечали 28 июля День Крещения Руси, историческое событие, которое изменило историю страны. Сейчас он перенесен на 15 июля, и теперь праздник сегодня в Украине отсутствует. Однако сегодняшняя дата считается днём рождения таких известных украинцев, как художник Аполлон Мокрицкий, политик УНР Владимир Винниченко, боксер и силач Иван Фирцак, пианист Владимир Симоненко, военнослужащий ВСУ Сергей Пономаренко, футболист Евгений Хачериди.

Какой праздник 28 июля народный

Давние приметы и поговорки об этой дате позволяли крестьянам понять, чего ждать от будущей погоды:

много ягод на рябине - зима будет морозной;

если облака плывут высоко, то будет ясно;

тепло и сухо - к засушливому августу.

В народных верованиях праздник сегодня считается хорошим для работы на огороде и в саду - любой труд пойдет на пользу растениям. Можно есть сезонные фрукты и овощи, делать консервацию, готовить молодой картофель.

Что нельзя делать сегодня

Наши предки знали, какой сегодня праздник несчастливый для торговли и заработка, поэтому старались не рисковать в торговле и не завышать цены. Также запрещено заниматься рукоделием, мстить и желать зла, злить других.

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