Вражеский дрон атаковал автобус с мирными жителями в районе села Иволжанское.

Россияне в воскресенье, 27 июля, ударили по автобусу с гражданскими в Юнаковской общине Сумской области. В результате атаки есть погибшие и раненые. Об этом сообщил председатель областной военной администрации Олег Григоров.

По словам главы области, около 16:30 россияне с беспилотника атаковали автобус с мирными жителями в районе села Иволжанское.

"Предварительно погибли три человека. Еще пятеро - ранены. Им оказывается медицинская помощь. Пострадавших и остальных пассажиров вывезли на безопасную территорию", - рассказал Григоров.

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Он добавил, что последствия атаки уточняются.

Впоследствии Григоров уточнил, что в результате атаки погибли жительницы Юнаковской общины, которые были эвакуированы в Сумы, но периодически посещали свои дома и хозяйства в приграничных районах. По его словам, количество раненых возросло до 19 человек, одна женщина находится в крайне тяжелом состоянии – сейчас ее оперируют. Всего же в автобусе находились 39 пассажиров.

Россия обстреляла Украину ночью 27 июля

Как сообщал ранее УНИАН, ночью 27 июля россияне атаковали ряд областей Украины. Так, на Днепропетровщине в результате атаки вражеских FPV-дронов по Никополю и Марганецкой общине пострадали четыре человека - мужчины 47 и 60 лет, женщины 40 и 58 лет.

На Полтавщине обломки вражеских беспилотников повредили четыре частных дома и три хозяйственные постройки. Обошлось без пострадавших.

Также ночью российские оккупационные войска нанесли удары беспилотниками по Харькову и пригороду. В Харькове повреждены гражданское предприятие, частный дом, в Харьковском районе - производственно-хозяйственное сооружение.

Кроме того, в Глуховской громаде Сумщины в результате удара БПЛА получила ранения женщина 1977 г. р. В Сумской громаде из-за атаки БПЛА ранены трое мирных жителей. Все доставлены в больницы.

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