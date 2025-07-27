Капитан 1 ранга запаса ВМС рассказал про противодействие России украинским морским дронам

ВСУ контролируют около 18% побережья Черного и Азовского морей, которые принадлежат Украине.

РФ активно использует малоразмерные катера, способные обнаруживать и уничтожать украинские морские ударные дроны с помощью FPV-дронов - это новый вызов для ВСУ. Об этом в эфире Украинского Радио рассказал капитан первого ранга запаса, бывший заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко.

По его словам, в рамках Стратегии морской безопасности Украины ставилась задача восстановления суверенитета побережья и морских вод. Поэтому сейчас создается мощная группировка в ВСУ на южном направлении.

"Именно Военно-морские силы значительно нарастили свои возможности, получили более 100 малоразмерных катеров от наших партнеров. Это известные бренды вроде, например, CB90 (Combat Boat 90) - амфибийного катера шведского производства. Такой катер предназначен для того, чтобы высаживать рейдовые группы морской пехоты и затем в ходе отработки действий на побережье поддерживать их огнем", - рассказал офицер.

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Он добавил, что важное значение имеют морская и речная флотилия. Именно такая действует на Днепре.

По состоянию на сегодня, говорит Рыженко, Силы обороны контролируют около 18% побережья Черного и Азовского морей, которые принадлежат Украине. Это с учетом временно оккупированного Крыма.

После активного применения ракетных систем и морских дронов в 2022 году Россию удалось оттеснить из северо-западного сектора Черного моря. Рыженко подчеркивает: именно эта часть сейчас является "серой зоной", но контролировать ее для Украины крайне важно.

"Тогда (в 2022 году - УНИАН) они убрали от Одессы свои корабли, которые находились в зоне видимости. В 2023 году россияне убрали свои наиболее способные корабли из Севастополя в Новороссийск. А наибольшие потери в корабельном составе Россия имела в первом квартале 2024 года, тогда потеряли свои должности и главком МВД РФ, и командующий Черноморского флота", - констатирует офицер.

Несмотря на потери россиян, угроза с моря не исчезла. РФ активно использует малоразмерные катера, способные обнаруживать и уничтожать украинские морские ударные дроны с помощью FPV-дронов. Как пояснил Рыженко, это новый вызов, с которым должны работать и ВМС, и другие подразделения Сил обороны.

"Для борьбы с нашими морскими дронами они привлекали и авиацию, пока мы не начали ее сбивать. Сейчас наиболее способным средством являются малоразмерные катера РФ, которые они перебрасывают на Черное море. Эти катера могут обнаруживать наши морские ударные дроны и бороться с ними с помощью FPV-дронов. Это для нас угроза", - подчеркнул офицер.

Что известно о попытках России противодействовать морским БЭКам

Как писал УНИАН, российские истребители боятся приближаться к украинским морским дронам, поэтому начали использовать против них дорогие сверхзвуковые противокорабельные ракеты (ПКР) Х-31. Портал Милитарный сообщал, что российские Telegram-каналы показали видео уничтожения в Черном море трех морских дронов ударом Су-30 с применением ракет Х-31А/АД и барражирующих боеприпасов "Ланцет". Это было в конце июня и, по словам специалистов, тогда речь шла о первом известном случае применения противокорабельных ракет против украинских морских дронов.

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