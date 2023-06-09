РФ несет главную ответственность за происходящее на украинской земле, отметила заместитель главного спикера ЕК.

В Европейской комиссии считают, что Россия ответственна за подрыв плотины Каховской ГЭС.

Об этом на брифинге в Брюсселе сказала заместитель главного пресс-секретаря Еврокомиссии Дана Спинант. В частности, она ответила на утверждение китайского журналиста о том, что Евросоюз якобы имеет разные подходы, потому что в ЕС осудили Россию за подрыв Каховской ГЭС без независимого расследования, когда в то же время после взрывов на газопроводах "Северных потоков" было проведено много расследований.

"Я не разделяю ваше видение каких-либо различий. Я могу сказать вам, что в отношении чрезвычайно ужасного и катастрофического взрыва или разрушения дамбы, что привело к страданию... десятков тысяч украинцев, которые остались без питьевой воды и на самом деле оказались под риском потери своих жизней, и в связи с жертвами, о которых сообщалось, мы очень четко заявляли о нашей позиции. Прежде всего, мы сделаем все возможное для пострадавших людей. Во-вторых, как вы знаете, как и мы, что Россия начала эту войну, что Россия там сбрасывает бомбы и обстреливает, а украинцы защищают себя", - подчеркнула Спинант.

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По ее словам, поэтому, Россия несет главную ответственность за происходящее в Украине. "В общем, это первое заявление, на которое вы должны обращать внимание в связи с этим инцидентом и другими", - заявила Спинант.

Последствия подрыва Каховской дамбы - сегодня это стоит знать

6 июня 2023 года российские военные взорвали Каховскую ГЭС, что привело к техногенной катастрофе - в результате неконтролируемого спуска воды ниже по течению Днепра начало затапливать населенные пункты.

Украинцы всеми силами пытаются помочь жителям пострадавших районов всем, чем могут - от спасения пострадавших на месте до предоставления убежища в безопасных районах. В свою очередь, международные организации как ООН и Красный Крест удивили отсутствием адекватной реакции на российский теракт. На официальной странице ООН в соцсетях висело поздравление с так называемым "Международным днем русского языка". Реакция генсека ООН Антониу Гутерриша появилась только вечером. Он назвал подрыв ГЭС еще одним разрушительным следствием нападения России на Украину.

Такая рекция международных гуманитарных организаций шокировала президента Владимира Зеленского. Он прямо обвинил МКК и ООН в бездействии и призвал их включиться в спасательную операцию на временно оккупированных Россией территориях Украины

8 июня появилась информация, что в ООН пообещали сформировать группы для эвакуации людей из затопленных населенных пунктов временно оккупированной части Херсонской области и оказания гуманитарной помощи.

Стоит отметить, что РФ пыталась обвинить Украину в трагедии. При этом выдвигались разные версии - от удара ракетой до работы украинских снайперов. Вот только дамба Каховской ГЭС строилась с расчетом на ядерный удар, и разрушить ее можно было только взрывом изнутри.

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