Столбики термометров местами покажут сильную жару, +35°...+38°.

Новая рабочая неделя в Украине начнется с преимущественно жаркой погоды. Столбики термометров покажут +30°...+34°. В южных областях и на юге Днепропетровской области будет +35°...+38°. На западе страны будет +24°...+30°. В западных областях пройдут дожди и грозы, которые доберутся также до Житомирской и Винницкой областей. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет практически безоблачно. Температура воздуха ночью +20°, днем +30°.

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +17°, днем +24°, дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +27°, гроза.

В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +19°, днем +27°, гроза.

В Тернополе 28 июля ночью будет +19°, днем +28°, небольшая облачность, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +28°, гроза.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +27°, гроза.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +19°, днем +24°, небольшая облачность, ливень.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +20°, днем +30°, небольшой дождь.

В Виннице сегодня будет +20°...+33°, небольшая облачность, гроза.

В Житомире в понедельник ночью будет +19°, днем +30°, небольшая облачность, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +19°...+29°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет ночью +23°, днем +21°, ясно.

В Кропивницком температура ночью будет +20°, днем +37°, ясно.

В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +19°...+31°.

В Одессе 28 июля - ясно, температура ночью +25°, днем +32°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +24°, днем +38°, практически безоблачно.

В Николаеве сегодня будет практически безоблачно, ночью +25°, днем +38°.

В Запорожье температура ночью +22°, днем +35°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +19°, а днем +31°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +32°.

В Днепре температура ночью будет +21°, днем +34°, небольшая облачность.

В Симферополе в понедельник будет ясно, +23°...+37°.

В Краматорске сегодня будет небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +33°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +32°.

28 июля - какой сегодня праздник

28 июля - Владимира Великого, равноапостольного князя. По народному календарю этот день считается серединой лета.

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