Начало недели в Украине будет жарким / фото Pixabay

Новая рабочая неделя в Украине начнется с преимущественно жаркой погоды. Столбики термометров покажут +30°...+34°. В южных областях и на юге Днепропетровской области будет +35°...+38°. На западе страны будет +24°...+30°. В западных областях пройдут дожди и грозы, которые доберутся также до Житомирской и Винницкой областей. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве сегодня будет практически безоблачно. Температура воздуха ночью +20°, днем +30°.
  • Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +17°, днем +24°, дождь.
  • В Луцке будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +27°, гроза.
  • В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +19°, днем +27°, гроза.
  • В Тернополе 28 июля ночью будет +19°, днем +28°, небольшая облачность, дождь.
  • В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +28°, гроза.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +27°, гроза.
  • В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +19°, днем +24°, небольшая облачность, ливень.
  • В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +20°, днем +30°, небольшой дождь.
  • В Виннице сегодня будет +20°...+33°, небольшая облачность, гроза.
  • В Житомире в понедельник ночью будет +19°, днем +30°, небольшая облачность, дождь.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +19°...+29°, небольшая облачность.
  • В Черкассах сегодня будет ночью +23°, днем +21°, ясно.
  • В Кропивницком температура ночью будет +20°, днем +37°, ясно.
  • В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +19°...+31°.
  • В Одессе 28 июля - ясно, температура ночью +25°, днем +32°.
  • В Херсоне в понедельник ночью будет +24°, днем +38°, практически безоблачно.
  • В Николаеве сегодня будет практически безоблачно, ночью +25°, днем +38°.
  • В Запорожье температура ночью +22°, днем +35°, небольшая облачность.
  • В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +19°, а днем +31°, небольшая облачность.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +32°.
  • В Днепре температура ночью будет +21°, днем +34°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в понедельник будет ясно, +23°...+37°.
  • В Краматорске сегодня будет небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +33°.
  • В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +32°.
28 июля дожди на западе Украины продолжатся / фото УНИАН

28 июля - какой сегодня праздник

28 июля - Владимира Великого, равноапостольного князя. По народному календарю этот день считается серединой лета.

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