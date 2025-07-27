Сейчас Украина ожидает ответа России на предложение провести встречу на высшем уровне до конца августа.

Украина ожидает ответа России на предложение провести встречу на высшем уровне до конца августа, на ней обязательно должны присутствовать представители Европы. Об этом шла речь во время телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эмманюэля Макрона.

Отмечается, что глава Украины проинформировал о результатах третьего раунда переговоров с российской стороной в Стамбуле, в частности о достигнутой договоренности относительно нового обмена пленными.

"Украина ожидает ответа России на предложение провести встречу на высшем уровне до конца августа. Украина и Франция имеют общую позицию: на ней обязательно должны присутствовать представители Европы", - говорится в сообщении.

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Отмечается также, что глава государства проинформировал о ключевых оборонных потребностях Украины, прежде всего - укрепление противовоздушной обороны. Зеленский и Макрон обсудили поставки дополнительных ракет к комплексам SAMP/T и Crotale.

Отдельно во время разговора речь шла о финансировании производства украинских дронов всех типов. Отмечается, что Макрон заверил в готовности помочь.

Кроме того, президенты обсудили подготовку украинских пилотов на самолетах Mirage. Зеленский отметил важность того, что Франция будет продолжать обучение и поможет увеличить количество подготовленных пилотов.

Также лидеры подробно обсудили евроинтеграционный путь Украины и договорились совместно работать над открытием первого переговорного кластера в ближайшее время.

"Важно, чтобы Украина и Молдова и в дальнейшем двигались синхронно", - говорится в сообщении.

Также Зеленский и Макрон "говорили о работе украинской антикоррупционной инфраструктуры, которая полностью функционирует". Украинский лидер отметил, что президентский законопроект гарантирует независимость и эффективность антикоррупционных органов и предотвращает российское влияние на них.

Возможная встреча Зеленского и Путина: что известно

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский сообщил о сдвигах с российской стороны относительно его возможной встречи с президентом России Владимиром Путиным.

В то же время в Кремле заявили, что встреча Путина и Зеленского вряд ли состоится до конца августа.

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