Рассказываем, как сделать удобрение, которое увеличит количество завязей.

В июле наступает ответственное время, когда тыква начинает формировать завязи и плоды. В этот период растение нуждается в фосфоре для корней и калии для плодов. При этом азот становится второстепенным, ведь он может отсрочить созревание плодов.

Сегодня рассмотрим, чем удобрить тыкву в июле, чтоб получить прекрасный урожай осенью.

Чем подкормить тыкву в июле

Самым простым вариантом является внесение уже готовых удобрений, которые продаются в магазине.

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Так, разводим на ведро воды 15 граммов сульфата калия и 20 граммов суперфосфата. Поливаем так раз в 10 дней. Еще можно взять комплексное удобрение. На ведро воды берем 15-20 граммов нитроаммофоски и также поливаем.

Удобрить тыкву в июле можно и с помощью органических подкормок.

Очень эффективным себя показывает настой из древесной золы. На ведро воды нужно взять 200 граммов средства. Настаиваем сутки и потом вливаем по литру под каждый куст тыквы. Это поможет повысить сахаристость плодов.

Чтоб сделать настой из крапивы, нужно наполовину наполнить ею ведро и залить водой. Оставляем так на неделю, а затем разбавляем в соотношении 1 к 10 и потом поливаем.

Для дрожжевого раствора берем:

100 граммов сахара;

100 граммов дрожжей;

ведро теплой воды.

Настаиваем несколько дней разбавляем в соотношении 1 к 5 и поливаем. Это поможет с ростом корней.

Ни в коем случае в этот период не вносите свежий навоз. Он способен обжечь корни и сделать растения уязвимыми для грибковых болезней.

Напоследок рассмотрим еще один хороший вариант. Для этого разводим в воде килограмм коровяка (1 к 10) или куриного помета (1 к 20). Затем жидкость нужно настаивать. Коровяк - неделю, а помет - до 10 дней. Вносим под каждый куст по литру.

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