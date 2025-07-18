В июле наступает ответственное время, когда тыква начинает формировать завязи и плоды. В этот период растение нуждается в фосфоре для корней и калии для плодов. При этом азот становится второстепенным, ведь он может отсрочить созревание плодов.
Сегодня рассмотрим, чем удобрить тыкву в июле, чтоб получить прекрасный урожай осенью.
Чем подкормить тыкву в июле
Самым простым вариантом является внесение уже готовых удобрений, которые продаются в магазине.
Так, разводим на ведро воды 15 граммов сульфата калия и 20 граммов суперфосфата. Поливаем так раз в 10 дней. Еще можно взять комплексное удобрение. На ведро воды берем 15-20 граммов нитроаммофоски и также поливаем.
Удобрить тыкву в июле можно и с помощью органических подкормок.
Очень эффективным себя показывает настой из древесной золы. На ведро воды нужно взять 200 граммов средства. Настаиваем сутки и потом вливаем по литру под каждый куст тыквы. Это поможет повысить сахаристость плодов.
Чтоб сделать настой из крапивы, нужно наполовину наполнить ею ведро и залить водой. Оставляем так на неделю, а затем разбавляем в соотношении 1 к 10 и потом поливаем.
Для дрожжевого раствора берем:
- 100 граммов сахара;
- 100 граммов дрожжей;
- ведро теплой воды.
Настаиваем несколько дней разбавляем в соотношении 1 к 5 и поливаем. Это поможет с ростом корней.
Ни в коем случае в этот период не вносите свежий навоз. Он способен обжечь корни и сделать растения уязвимыми для грибковых болезней.
Напоследок рассмотрим еще один хороший вариант. Для этого разводим в воде килограмм коровяка (1 к 10) или куриного помета (1 к 20). Затем жидкость нужно настаивать. Коровяк - неделю, а помет - до 10 дней. Вносим под каждый куст по литру.