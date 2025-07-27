Полицейский Михаил Кравчук считает, что несмотря на усталость украинцам еще долго придется воевать, потому что враг не хочет останавливаться.

Враг не думает останавливаться и хочет продолжать войну, чтобы достичь своих целей. С ним придется воевать, даже если на короткое время будет достигнуто перемирие. Об этом полицейский и пехотинец бригады "Хищник", Герой Украины Михаил "Койот" Кравчук рассказал в интервью УНИАН.

Он рассказал свои ощущения о нескором завершении войны. По его мнению враг не планирует останавливаться.

"Война еще долго будет продолжаться, потому что военная машина врага не остановится. Он никого не слушает. Делает все, чтобы достичь своих целей. Даже если будет на какое-то время перемирие, впоследствии снова придется воевать", - сказал он.

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Он заметил, что многие из украинцев устали от войны, некоторым все равно. Он уже не чувствует единения людей, как было в начале полномасштабного вторжения, когда люди объединялись, чтобы дать отпор врагу.

О мужчинах, которые уклоняются от службы он сказал так:

"Каждый делает собственный выбор. Ребята, которые три года на передовой, тоже хотят побыть дома, и их надо кем-то подменить. Если все будут прятаться, это плачевно закончится для Украины".

В то же время, он не согласен с предложениями снижения мобилизационного возраста до 18 лет, поскольку это рано. Предлагает подумать над снижением призывного возраста до 21 года.

Он посоветовал украинцам проявлять гражданскую позицию, меньше слушать российские нарративы и анализировать ситуацию на холодную голову.

По словам Михаила после войны планирует остаться служить в полиции. Под вопросом его возвращение к боевым действиям, поскольку имеет серьезную травму ног. Планирует создать семью со своей девушкой.

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Напомним, что в интервью УП Герой Украины, подполковник Кирилл Верес рассказал, что пехотинцам на переднем крае сейчас очень трудно. Причина этого - насыщенность фронта дронами, в том числе на оптоволокне. По его словам, хотя человека на фронте невозможно окончательно заменить машинами, можно уменьшить количество людей за счет использования роботизированных комплексов для логистики и эвакуации раненых.

Добавим, что по последним оценкам ухудшилась ситуация на Покровском направлении. Эксперт Игорь Романенко рассказал, что враг продолжает давить авиацией и артиллерией, а диверсионные группы работают вблизи самого Покровска.

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов добавил, что цель россиян - обойти оборону Покровска, не штурмуя город в лоб. По его словам, российская армия избегает повторения ситуации под Бахмутом, когда они долгое время посылали людей в "мясные штурмы".

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