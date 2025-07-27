Как следует ухаживать за гортензией и чем ее подпитывать, чтобы цветы имели яркий голубой цвет.

В садоводстве существует миф, что для того, чтобы цветы гортензии имели яркий голубой цвет, надо в землю закопать монету или гвоздь. Однако, это не правда. Чтобы цветы получили голубой оттенок, садовница Джульетта Хау дала несколько советов, пишет Martha Stewart .

Указывается, что если в названии сорта гортензии есть слово "голубой", это значит, что при соблюдении соответствующих условий для почвы цветки растения должны приобрести именно такой цвет. К таким сортам относятся: Nikko Blue, Endless Summer, Blue Enchantress, Blue Jangles, Pop Star, Big Daddy.

Но не всегда гортензия сразу может порадовать таким цветом. Поэтому, садовод Джульетта Хау советует сначала проверить почву, чтобы выяснить ее уровень pH. Для этого есть специальный прибор. Уровень pH почвы должен быть кислым - 6 или ниже.

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Для повышения кислотности почвы она советует использовать сульфат алюминия. Но надо учесть, что он не только действует быстро, но и мгновенно разлагается. Именно поэтому, его надо использовать повторно.

Более того, чрезмерное количество сульфата алюминия может нанести растению вред, в частности, ожоги на корни или ухудшить почву.

Поэтому, добавила Хоу, также можно попробовать серу, но она не даст такого быстрого результата как сульфат алюминия. Также неплохо себя зарекомендовали в качестве снижения рН почвы хвоя, кора сосны, торфяной мох или кофейная гуща. Тем не менее, на их разложение может уйти еще больше времени.

Еще садовница дала советы, какие условия следует создать для гортензии, чтобы она порадовала цветением.

Во-первых, растение любит солнечное место, но в жару надо держать его в тени. Лучше для полива гортензии использовать дождевую воду, поскольку она является более кислотной.

Также стоит обходить во время полива листья растения, так как от этого у него могут появиться грибковые заболевания. После того, как гортензия отцвела, следует срезать соцветия. Таким образом, будет сохраняться форма куста.

Уход за гортензией

Ранее УНИАН сообщал, что профессиональные садоводы объяснили, почему не советуют высаживать в саду гортензию. Оказалось, что из-за повышения температуры во всем мире, растение страдает. Оно любит влагу, а длительные засухи им только вредят.

Также мы писали, что по ряду причин гортензию не стоит выращивать дома и какую опасность может представлять это растение.

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