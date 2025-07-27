Вашингтон и Брюссель заключили соглашение за несколько дней до крайнего срока, установленного Дональдом Трампом.

США и Европейский союз заключили торговое соглашение, закрепив пошлину в размере 15% — за несколько дней до установленного президентом США Дональдом Трампом срока, по истечении которого пошлины должны были удвоиться.

Американский лидер, выступая перед журналистами после встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен на своём гольф-курорте в Шотландии, объявил о достигнутом соглашении, пишет Politico.

"Это самая крупная сделка из всех", — заявил он.

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Фон дер Ляйен, прилетевшая на встречу с Трампом по срочному вызову, в свою очередь сказала: "Это была тяжёлая работа. Но большое спасибо и за все предыдущие переговоры, которые мы вели на пути к цели — и вот теперь мы достигли её".

Президент США заявил, что ЕС согласился закупить "американскую энергию" на сумму 750 миллиардов долларов. Также ЕС обязался инвестировать в США дополнительно 600 миллиардов долларов сверх запланированного — в военную технику и открытие рынков для торговли с нулевыми пошлинами.

Ставка тарифа на импорт из ЕС составит 15%, включая автомобили — это было ключевым требованием мощной немецкой автопромышленности, пишет СМИ. А вот фармацевтическая продукция не подпадает под соглашение.

Кроме того, Трамп также отметил, что пошлины в 50% на сталь и алюминий сохранятся.

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