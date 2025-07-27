Алексей Потапенко, который с начала полномасштабной войны находится заграницей, заявил о возвращении в Украину.

Известный исполнитель Алексей Потапенко ("Slavic Balagan" и "ПТП") заявил о возвращении в Украину. Об этом он сказал главному редактору сайта "Новини.Live", во время музыкального фестиваля Laima RendezVous латвийской певицы Лаймы Вайкуле в Юрмале.

У мужчины поинтересовались, когда же он приедет в Украину, на что он коротко ответил — на следующей неделе. "На следующей неделе я буду. На Почтовой площади встречаемся, в 19:00, в воскресенье", - подчеркнул музыкант, который с начала полномасштабной войны находится преимущественно заграницей.

Алексей Потапенко - что известно о музыканте

Он ведет свою деятельность вне Украины, проживая в Испании. За это Потапа не раз критиковали рядовые украинцы. Еще одной причиной для критики послужило то, что недавно Алексей дал интервью российскому журналисту Юрию Дудю.

В разговоре с "оппозиционным интервьюером" Потап признался, что якобы именно бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный лично посоветовал ему выехать из страны.

Ранее УНИАН сообщал, что Потап и Настя Каменских впервые за долгое время показались вместе. Они провели время вместе, в Барселоне, в компании известного блогера Яна Гордиенко.

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