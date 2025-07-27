Основатель Apple еще 30 лет назад использовал эти простые слова, чтобы объяснить, что именно делают великие лидеры.

В 1994 году Стив Джобс дал откровенное интервью — уже будучи отстранённым от Apple и задолго до того, как вернуться в компанию, чтобы возглавить революцию iPhone и iPad.

Беседа, начавшаяся с обсуждения разработки программного обеспечения и технологий, быстро превратилась в один из самых мощных уроков лидерства в его жизни, пишет Inc.

Когда интервьюер спросил, верит ли Джобс в технологии так же сильно, как двадцать лет назад, он ответил: "Технологии — ничто. Важно верить в людей, в то, что они по сути своей умные и хорошие. И если дать им инструменты, они сделают с ними потрясающие вещи".

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"Верь в людей"

Три простых слова [на английском языке фраза звучит "Have a faith in people" (5 слов)]. Джобс перевёл фокус с технологий на человечность. Тем самым он сформулировал вечный принцип лидерства: вера — это прежде всего доверие к людям.

Став зрелее как лидер, Джобс верил не просто в силу технологий. Он верил в потенциал людей, которые этими технологиями пользуются. Он знал: если начать с доверия — за ним придут и сотрудничество, и инновации.

В таком понимании доверие — это не то, что надо сначала заслужить. Это подарок, который лидер делает заранее. Автор и эксперт по доверию Стивен М.Р. Кови писал, что команды с высоким уровнем доверия работают быстрее и добиваются лучших результатов с меньшими затратами.

Обычное мышление говорит: "Доверие нужно заслужить". Джобс — как и многие выдающиеся лидеры — думал иначе. Доверие идёт первым.

Подход Джобса к лидерству основывался на вере в то, что сотрудники умны, талантливы и способны на великие дела, если дать им нужные инструменты и свободу. СМИ пишет, про то, что же происходит, когда лидер выбирает этот путь:

Люди чувствуют себя в безопасности. Когда лидер действует на основе доверия, он создаёт психологическую безопасность. Сотрудники не боятся высказывать идеи, рисковать, пробовать новое — без страха последствий.

Когда лидер действует на основе доверия, он создаёт психологическую безопасность. Сотрудники не боятся высказывать идеи, рисковать, пробовать новое — без страха последствий. Люди берут на себя ответственность. Джобс доверял своим инженерам ещё до того, как они приходили в Apple. Его философия найма была чёткой: "Нет смысла нанимать умных людей и говорить им, что делать. Мы нанимаем умных людей, чтобы они говорили нам, что делать". Такая автономия рождает подлинную ответственность и гордость за свою работу.

Джобс доверял своим инженерам ещё до того, как они приходили в Apple. Его философия найма была чёткой: "Нет смысла нанимать умных людей и говорить им, что делать. Мы нанимаем умных людей, чтобы они говорили нам, что делать". Такая автономия рождает подлинную ответственность и гордость за свою работу. Люди чувствуют уважение. Доверие — это сигнал уважения. Когда руководитель доверяет суждениям своих сотрудников, позволяя им принимать решения, это укрепляет взаимное уважение и лояльность. А это и есть основа здоровой корпоративной культуры.

Доверие — это сигнал уважения. Когда руководитель доверяет суждениям своих сотрудников, позволяя им принимать решения, это укрепляет взаимное уважение и лояльность. А это и есть основа здоровой корпоративной культуры. Люди понимают "зачем". Джобс знал: ясность видения важнее микроменеджмента. Он говорил: "Как только они понимают, что нужно сделать, они сами найдут способ. Им нужно общее видение. И вот что такое лидерство: иметь это видение, уметь его сформулировать так, чтобы окружающие поняли, и добиваться общего понимания".

Джобс знал: ясность видения важнее микроменеджмента. Он говорил: "Как только они понимают, что нужно сделать, они сами найдут способ. Им нужно общее видение. И вот что такое лидерство: иметь это видение, уметь его сформулировать так, чтобы окружающие поняли, и добиваться общего понимания". Люди быстрее решают проблемы. Доверяя сотрудникам действовать самостоятельно, вы позволяете им решать задачи без ожидания одобрения. Это ускоряет принятие решений и улучшает как клиентский, так и внутренний опыт.

Возврат доверия

Когда лидер начинает с доверия — он раскрывает лучшие качества своей команды. Это и есть конкурентное преимущество. Команда, которой доверяют, работает быстрее, изобретает больше и требует меньше контроля.

В случае Джобса именно доверие стало фундаментом создания продуктов, без которых теперь невозможно представить мир.

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Кроме того, мы рассказывали о том, почему идея Джобса об упорстве не настолько идеальна, как он ее описывал. Ведь развить в себе упорство — не так легко, как сказать об этом.

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