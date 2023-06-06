По его словам, это однозначно квалифицируется как военное преступление и Россию нужно привлечь к ответственности.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель шокирован подрывом российскими оккупантами Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области.

Об этом Мишель сообщил в микроблоге Twitter. Он пообещал привлечь россияне к ответственности за это преступление.

"Шокирован беспрецедентным обстрелом дамбы Новой Каховки. Уничтожение гражданской инфраструктуры однозначно квалифицируется как военное преступление, и мы привлечем Россию и ее ставленников к ответственности", - заявил он.

По словам Мишеля, он поднимет этот вопрос на июньском саммите ЕС и предложит увеличить помощь затопленным районам.

Ночью оккупанты взорвали Каховскую ГЭС - что уже известно

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. Многие населенные пункты, в частности Херсонской области, под угрозой затопления, а также во многих населенных пунктах из-за этого есть проблемы с подачей воды, в частности в Кривом Роге, Марганце и Никополе.

Президент Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совета нацбезопасности и обороны из-за ситуации с Каховской ГЭС и призвал распространять только официальную и проверенную информацию.

Из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС "Укрзализныця" запустила эвакуационные поезда.

В "Укргидроэнерго" заявили, что Каховская ГЭС не подлежит восстановлению в ее прежнем виде, оборудование машинного зала полностью уничтожено.

В НАЭК "Энергоатом" отметили, что подрыв оккупантами Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для Запорожской атомной электростанции, однако ситуация контролируется.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что подрыв российскими оккупантами Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области, вероятно, является крупнейшей техногенной катастрофой в Европе за последние десятилетия.

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