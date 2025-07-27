Все, что нужно, - подобрать свой идеальный вариант.

Жилет снова в моде - и не зря. Это одна из самых универсальных вещей, способных моментально придать образу стиль и утонченность, даже если речь идет о самых простых сочетаниях, пишет журнал Grazia.

Модные эксперты утверждают: стоит добавить жилет - и даже самый бюджетный лук приобретает изысканный вид.

Эта вещь стремительно распространилась по модным хроникам и соцсетям: инфлюенсеры носят жилет как с классическими костюмными брюками, так и в расслабленных образах - с джинсами, шортами или юбками. Летом он стал настоящей находкой для тех, кто ценит комфорт и стиль в одном флаконе.

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Жилет вновь оказался в центре внимания благодаря своей элегантности и способности освежить даже базовый гардероб.

Популярность объясняется просто: это вещь-перевертыш. Он легко вписывается в повседневные, деловые или вечерние образы. В ассортименте брендов сейчас - модели на любой вкус и стиль.

Более строгие фасоны могут выступать в роли замены топу и подойдут даже в рамках офисного дресс-кода. Вязаные или приталенные жилеты с поясом добавляют торжественности. А свободные, трикотажные или на завязках - отличный выбор для расслабленного отдыха.

Их можно носить на голое тело или комбинировать с базовой футболкой - особенно если хочется баланса между трендом и личным комфортом.

Итог прост: жилет - один из тех элементов гардероба, который делает образ более выразительным. Все, что нужно, - подобрать свой идеальный вариант.

Напомним, ранее дизайнер дал 5 советов, как выглядеть стильно и дорого летом 2025-го.

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