Документ подписан председателем правительства страны-агрессора Михаилом Мишустиным и уже вступил в силу.

За неделю до взрыва на Каховской ГЭС власти России разрешили не расследовать аварии на опасных объектах во время кровопролитной войны в Украине.

Постановление правительства РФ № 873 "Об особенностях применения на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области положений законодательства Российской Федерации в сферах промышленной безопасности опасных производственных объектов и обеспечения безопасности гидротехнических сооружений" было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации страны-агрессора 30 мая.

Документ подписан председателем российского правительства Михаилом Мишустиным и вступил в силу есть с 31 мая. Примечательно, что в данном постановлении есть последний, десятый, пункт об авариях.

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"До 1 января 2028 года техническое расследование аварий на опасных производственных объектах и аварий гидротехнических сооружений, произошедших вследствие военных действий, диверсий и террористических актов, не проводится", - говорится в документе.

Также в документе есть пункты о том, что до 1 сентября 2023 года и до 1 марта 2024 года на объектах в "ДНР, ЛНР", в Запорожской и Херсонской областях не применяется часть пунктов ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" и "О безопасности гидротехнических сооружений".

Подрыв Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня Россия осуществила подрыв дамбы Каховской ГЭС.

По данным "Укргидроэнерго" Каховская ГЭС не подлежит восстановлению, оборудование машинного зала полностью уничтожено.

80 населенных пунктов оказались в зоне потенциального затопления. Эвакуацию населения затрудняет размытие дорог.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила о том, что оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС изнутри. Характер повреждений опровергает фейк россиян о якобы "ракетном ударе ВСУ".

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