Многие до сих пор верят, что нефть образовалась из динозавров, но на самом деле - все совсем не так.

Возможно, вы когда-то слышали, что нефть образовалась "из динозавров". Но, несмотря на то, что это убеждение очень распространено, нефть не образуется из разложившихся динозавров.

Нефть возникает из триллионов микроскопических водорослей и планктона, заявил геолог Рейдар Мюллер из Университета Осло, пишет IFLScience.

Как появляется нефть простыми словами

Когда водоросли и планктон умирали — десятки или сотни миллионов лет назад — они оседали на дно морей, где скапливались и со временем покрывались слоями осадочных пород.

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В конечном итоге, спустя миллионы лет в условиях высокого давления и низкого содержания кислорода, эти органические остатки "приготовились" и превратились в ту самую липкую чёрную нефть, от которой человечество, несмотря на угрозу климатического кризиса, до сих пор не может отказаться.

Затем нефть начинает просачиваться вверх, пока не упирается в непроницаемую породу — и тогда её нужно бурить, либо ждать, пока какое-нибудь стихийное бедствие не высвободит её естественным путём.

Как динозавры связаны с нефтью

Хотя морские динозавры — или, скажем, тираннозавр, который вдруг "решил поплавать", не осознавая, что у него для этого не слишком подходящие лапки — действительно могли после смерти оказаться на морском дне, маловероятно, что они сами превращались в нефть, пишет СМИ.

Это связано с тем, что для превращения органического вещества в нефть необходима среда с недостатком кислорода. После смерти динозавры скорее всего становились обедом для мелких морских животных, которые разрывали их на куски, оставляя лишь кости — задолго до того, как их останки могли бы быть надёжно захоронены под осадочными породами.

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