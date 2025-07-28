Понедельник пройдет под влиянием Земляной Собаки и принесет особенные возможности.

Шесть представителей китайского гороскопа смогут привлечь позитивные перемены и финансовое везение в понедельник, 28 июля 2025 года. В этот день будет царить баланс, задаваемый сочетанием Земляной Собаки, месяца Водяной Козы и года Деревянной Змеи. В китайской астрологии день баланса означает восстановление гармонии и внутреннего равновесия, пишет YourTango.

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Собака

День полностью синхронизирован с вашим знаком. Земляная стихия направит ваше внимание на действительно важное. Вы не спешите, а спокойно устраняете недочеты и сосредотачиваетесь на настоящих приоритетах. Фортуна проявится в возврате чего-то утраченного. Это могут быть финансы, выполненное обещание или внутреннее спокойствие. Не нужно ничего торопить. Позвольте событиям развиваться естественным путем, и все получится.

Кролик

Сила дня предоставляет вам невидимую защиту. Вы ничего не теряете, а только приобретаете. Энергия удачи уже движется навстречу. Особенно хорошо складывается финансовая сторона. Этот день поможет избавиться от моральных и материальных долгов, которые тянулись за вами без причины. Любое прояснение или экономия принесет немедленное облегчение. Внутренний покой укрепит ваш путь и создаст условия для изобилия.

Бык

Наступает ясный момент, которого вы ждали. Все, что тревожило и сбивало с толку, теперь встает на свои места. Вы увидите суть происходящего, и это придаст сил. Ваше везение не будет ярким, но станет ощутимым. Все меняется внутри, когда вы перестаете сомневаться в своей ценности. Ваша стойкость и эмоциональный баланс дадут толчок финансовому росту. Не стоит сомневаться в своих решениях.

Змея

Понедельник поможет вам вернуться в привычный ритм. В последнее время вы могли быть втянуты в чужую суету, но теперь удастся восстановить фокус. Истина, которая откроется, направит вас туда, где вы по-настоящему реализуетесь. Это может быть долгожданная новость, приятный сюрприз или согласие на то, чего вы долго избегали. День баланса действует как зеркало. То, что вы готовы отпустить, освободит место для лучшего. Это может быть энергия, время, ресурсы или доверие. Даже маленькие улучшения окажутся значимыми.

Коза

Этот месяц принадлежит вам, и понедельник принесет эмоциональную и материальную стабильность. Там, где раньше были трудности, появится ясность. Возможно, вы получите сообщение или новость, которая изменит ваше восприятие прошлого и настоящего. В финансовом плане не обязательно произойдет чудо, но возможны заметные улучшения. Вы избавитесь от лишних расходов, получите возврат средств или поддержку. Главное - облегчение, которое вы почувствуете внутри. Энергетическая нагрузка, которую вы несли, уйдет.

Лошадь

Земляная Собака поддерживает ваше движение вперед, но советует немного притормозить, чтобы скорректировать направление. Вы уже прошли сложный путь и теперь готовы к награде. Везение проявится в нужный момент. Появится человек, откроется шанс или придет внутреннее ощущение правильности. День принесет гармонию в разных сферах. Вы почувствуете ту уверенность, которой раньше не хватало.

Напомним, ранее астрологи назвали самые нежные и искренние знаки Зодиака.

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