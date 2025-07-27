До сих пор европейские чиновники избегали заявлений на эту тему.

Великобритания готова воевать в Тихом океане, если вспыхнет конфликт из-за Тайваня. Об этом сообщил министр обороны Британии Джон Хили, которого цитирует The Telegraph.

Сообщается, что Хили прибыл в Австралию, где как раз должны начаться масштабные военные учения с участием в том числе британского и американского флотов. В этом контексте журналисты спросили британского министра, что делает Великобритания, чтобы помочь таким странам, как Тайвань, подготовиться к потенциальной эскалации со стороны Китая.

"Если нам придется воевать, как мы делали в прошлом, Австралия и Великобритания - это страны, которые будут воевать вместе. Мы тренируемся вместе, и благодаря этому, а также благодаря большей готовности к бою, мы лучше защищаемся вместе. Мы обеспечиваем мир благодаря силе, а наша сила происходит от наших союзников", - ответил Хили.

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Как отмечает The Telegraph, этот комментарий стал наиболее решительным заявлением из уст британского чиновника относительно возможного участия в будущей войне за Тайвань.

Господин Хили отметил, что его слова следует воспринимать "в общих чертах", потому что Великобритания предпочла бы решать споры в Индо-Тихоокеанском регионе "мирным" и "дипломатическим путем". Однако даже с учетом этих оговорок заявление является знаковым, поскольку до сих пор представители британского правительства воздерживались от комментариев относительно возможного участия в китайско-тайваньской войне.

США собирают коалицию в защиту Тайваня

Как писал УНИАН, на прошлой неделе командующий войсками США в Европе и главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич сообщил, что Россия и Китай, вероятно, готовят двойное скоординированное нападение на Европу и Тайвань в 2027 году. В начале июля похожие мысли озвучивал генсек НАТО Марк Рютте.

Не так давно стало известно, что Пентагон ведет негласные переговоры с союзниками в Индо-Тихоокеанском океане относительно будущей войны за Тайвань. В частности США пытались выяснить у Японии и Австралии, какую роль они готовы взять на себя во время этой войны.

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