Яда в одном ее укусе хватает, чтобы убить сотню взрослых животных.

Длина этой змеи - более 2 метров, а яда в одном ее укусе хватает, чтобы убить сотню взрослых животных. Издание Discover Wildlife рассказало об одном из самых смертоносных животных на планете - тайпане.

Отмечается, что тайпан - самая ядовитая змея на Земле и одно из самых ядовитых животных в мире, однако она не считается самой смертоносной змеей в мире, поскольку живет в отдаленных местах и редко встречается с людьми.

Насколько агрессивны тайпаны

Тайпан избегает контактов и нападает только, если его спровоцировать.

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Как выглядят тайпаны

Тело этой змеи тонкое, вытянутое, желтовато-коричневого цвета, с чешуей в виде ломаного "елочного" узора. Голова прямоугольная с тупым носом, короткими клыками и большими глазами с круглыми зрачками.

Тайпаны обычно имеют длину от 2 до 2,7 м и вес 1-2 кг.

Почему тайпаны меняют цвет

Тайпаны меняют цвет в зависимости от времени года. Зимой этот вид становится темнее, чтобы поглощать тепло, а летом - светлее, чтобы не перегреться.

Где живут тайпаны

Эти ядовитые змеи обитают в полузасушливых и засушливых районах Австралии, в частности в районе Ченнел-Кантри на юго-западе Квинсленда и северо-востоке Южной Австралии. Этот вид населяет поймы, равнины, напоминающие полосы, а также дюны и скалистые выступы, где есть укрытия. Он прячется в грунтовых трещинах, щелях, норах млекопитающих, чтобы избежать сильной жары.

Чем питаются тайпаны

Основной пищей тайпанов являются грызуны - длинношерстные крысы и бурые равнинные крысы. Однако популяция длинношерстных крыс испытывает сезонные колебания: после дождей их численность резко возрастает, и тогда змеи роскошествуют. Но в периоды длительной засухи популяции грызунов могут сокращаться.

Как охотится тайпан

Эта тонкая змея быстро двигается, что позволяет ей выискивать грызунов, которые прячутся в небольших пространствах. Для обнаружения добычи она использует свой язык и орган Якобсона (также известный как вомероназальный орган). Когда змея приближается, она загоняет млекопитающего в угол, прежде чем укусить его несколько раз подряд, отравляя его каждым ударом.

Как действует яд тайпана

Его яд действует очень быстро. Он поражает нервную и кровеносную системы, обездвиживая добычу и вызывая паралич и смерть. Также он содержит фермент, который увеличивает скорость всасывания, позволяя токсинам быстро распространяться.

Несмотря на смертельную репутацию змеи, пока нет зарегистрированных случаев смерти людей от укуса тайпана, отмечает издание.

Сколько живут тайпаны

Средняя продолжительность жизни тайпанов в неволе составляет от 10 до 15 лет.

Какие бывают виды тайпана

Тайпаны относятся к роду Oxyuranus семейства Elapidae. Все эти змеи известны своей скоростью и высокой токсичностью. Есть три их вида: материковый тайпан (O. microlepidotus), тайпан центральных хребтов или западный пустынный тайпан (O. temporalis), прибрежный тайпан (O. scutellatus). Последний имеет два подвида: O. s. scutellatus (встречается в Австралии) и O. s. canni, который живет в Новой Гвинее.

Как размножаются тайпаны

Самки откладывают от 11 до 20 яиц в норах в земле или щелях скал. Из них вылупляются маленькие змеи в течение девяти-одиннадцати недель.

Молодняк имеет длину около 47 см, он более светлый по цвету, но его яд такой же сильный, как и у взрослых змей. Самцы достигают половой зрелости примерно в 16 месяцев, а самки - в 28 месяцев. Спаривание тайпанов происходит весной, и самцы соревнуются за право спариваться с самкой.

Каков их статус сохранения

Тайпан широко распространен и в целом не считается сокращающимся. Тенденции популяции этого вида неизвестны, и влияние возможных угроз требует дополнительных исследований, отмечает издание.

Недавно УНИАН рассказывал, что ученые обнаружили барбадосскую нитевидную змею - самую маленькую змею в мире, которую давно считали вымершей. Этой весной эколог из Министерства окружающей среды Барбадоса Коннор Блейдс и его коллега нашли это пресмыкающееся под небольшим камнем в лесу на Барбадосе. Повторное открытие барбадосской нитевидной змеи, которая имеет 10 см в длину и два мм в ширину, - это положительный знак для биоразнообразия страны, считают ученые.

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