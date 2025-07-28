Он отметил, что Москва должна согласиться на прекращение огня, что откроет путь к переговорам.

Франция продолжит усиливать помощь Украине и давление на страну-агрессора Россию. Такое заявление сделал французский президент Эммануэль Макрон по итогам разговора с Владимиром Зеленским.

"Я подтвердил поддержку Франции: мы будем продолжать усиливать нашу помощь Украине и увеличивать давление на Россию, которая должна наконец согласиться на прекращение огня, что откроет путь к переговорам, которые приведут к прочному и длительному миру при полном привлечении Европы", – написал он в соцсети Х.

По словам Макрона, говорили также и о важности борьбы с коррупцией "во главе с независимыми и полностью эффективными институтами".

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"Мы разделяем убеждение, что сегодня Украина также отличается от России тем, что, несмотря на войну, она остается живой демократией – и что она полна решимости продолжать движение вперед на своем европейском пути", – отметил президент Франции.

Также лидеры стран обсудили укрепление сотрудничества между Францией и Украиной.

Разговор Зеленского и Макрона: другие подробности

В Офисе президента Украины по итогам разговора Владимира Зеленского с французским лидером Эммануэлем Макроном заявили, что стороны говорили, в частности, и о потенциальной встрече Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным.

Так, глава государства сказал французскому коллеге, что готов встретиться с правителем РФ, и Украина ожидает ответа России на предложение провести встречу на высшем уровне до конца августа. Кроме того, на такой встрече обязательно должны присутствовать представители Европы.

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