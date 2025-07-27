Вучич отреагировал на недавние заявления министра по делам Европы о возможном введении санкций против Москвы.

Президент Сербии Александр Вучич опроверг заявление министра по делам Европы Неманья Старовича о введении санкций против России и заявил, что такую возможность в стране отвергают, пишет Дневник.

"Мы будем продолжать свою политику, которая была принципиальной и которая до сих пор показала себя правильной, которую никто не хотел, ни на западе, ни на востоке, но ее хотели граждане Сербии, ведь это политика независимого и суверенного государства Сербии", - сказал Вучич.

При этом Вучич заявил, что министр по делам Европы Неманья Старович говорил "неосторожно" о возможном введении санкций против России.

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"Мне жаль, что некоторые наши друзья в российских СМИ только ждут, чтобы найти что-то, за что можно критиковать Сербию, и мне жаль, что у нас на внутренней политической арене есть много людей, которые скорее бросаются на защиту россиян, чем они когда-либо бросились бы на защиту Сербии. Я должен разочаровать их всех вместе, Сербия не введет санкции против Российской Федерации", - заявил президент.

Сербия и ее отношение к войне в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что сербский министр по делам Европы Неманья Старович заявил, что его страна не будет поддерживать санкции ЕС против России, поскольку это решение очень повлияет на экономику их страны. При этом, он отметил, что Сербия имеет проукраинскую позицию и поддерживает территориальную целостность нашего государства. Старович добавил, что санкции ЕС против РФ могут быть поддержаны только в том случае, когда членство в ЕС станет очевидным.

Также мы писали, что Вучич заявил, что Сербия готова после окончания войны в Украине помочь восстановить какой-то город, разрушенный российской армией. Однако, президент Сербии добавил, что не знает, как можно прекратить войну. Также он добавил, что Украина и Сербия могут ввести новые сферы для сотрудничества.

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