Атос Саломе видит, что "другого выхода" из этой ситуации нет.

Бразильский экстрасенс Атос Саломе, которого еще называют "живым Нострадамусом", сделал зловещее предсказание о будущем принца Гарри и британской королевской семьи после того, как успешно предсказал пандемию COVID-19, всемирный сбой Microsoft и смерть королевы Елизаветы II.

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В новом интервью Саломе заявил, что его анализ указывает на возвращение принца Гарри в Великобританию до европейского лета 2026 года — не ради искреннего семейного воссоединения, а как часть "стратегии выживания образа", пишет SkyNews

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"Гарри понимает, что ему нужно вернуть часть британской поддержки, если он хочет сохранить институциональную значимость", — заявил "живой Нострадамус", добавив, что жена принца Гарри — Меган Маркл — может остаться в США или появиться в Великобритании ограниченно.

К сожалению, по словам бразильского провидца, все указывает лишь на "ограниченное примирение" между 40-летним принцем и 76-летним королем, который с февраля 2024 года борется с неуточненной формой рака.

Предсказание прозвучало на фоне усиливающихся слухов о возможном "потеплении" в отношениях между Сассекскими и королевской семьей, которые остаются напряженными с момента отказа Гарри и Меган от королевских обязанностей и переезда в США в 2020 году.

Сообщается, что две недели назад новый директор по коммуникациям принца Гарри Гарри, Мередит Мэйнс, и его британский пиар-менеджер Лиам Магуайр были замечены за встречей с ближайшим помощником короля — секретарем по коммуникациям Тобином Андреа в Лондонском Королевском заграничном клубе. Королевские инсайдеры отметили, что эта неформальная встреча ознаменовала значительное изменение в тоне.

Однако не все убеждены в искренности такого сближения, во внимании могут быть финансовые мотивы.

Что касается отношений Гарри и Меган, Саломе не предсказывает развода, но считает, что между ними формируется профессиональный и эмоциональный разрыв. Уже сейчас герцог и герцогиня, воспитывающие шестилетнего принца Арчи и четырёхлетнюю принцессу Лилибет, действуют всё более обособленно.

Ранее УНИАН сообщал, что ранее "живой Нострадамус" увидел, как мир изменится до неузнаваемости. По его словам, мы станем свидетелями этого уже к концу 2025 года.

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