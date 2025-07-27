В последние годы кремлевский правитель общается с народом после событий, которые бросали вызов его власти.

Российский диктатор Владимир Путин впервые с октября 2024 года вышел к людям. Такие события свидетельствуют о кризисном периоде в российской власти, пишет российский оппозиционный проект Агентство.Новости.

Кремлевские медиа распространили видео, как Путин в воскресенье, 27 июля, в Санкт-Петербурге вышел из своего лимузина к людям на улице. Издание отметило, что в последние годы правитель общается с народом после событий, которые бросали вызов его власти, например, как это было мятежа Евгения Пригожина.

"В этот раз глава государства вышел к людям после усиления обстрелов дронами городов центральной России. Из-за проблем с безопасностью впервые отменили и военно-морской парад в Санкт-Петербурге, который должен был состояться именно в воскресенье. Несмотря на отмену, Путин все равно приехал в город, где услышал военное приветствие от моряков и даже прошел по Неве на катере, как во время парада", - говорится в материале.

Издание отметило, что последний раз Путин выходил к людям во время поездки в Башкортостан в октябре прошлого года, а перед этим - во время поездки в Тыву в сентябре прошлого года.

"Сразу в нескольких случаях последние выходы Путина к народу происходили после кризисных моментов его правления. В июне 2023 года Путин подходил к жителям Дербента всего через несколько дней после мятежа Пригожина. Это был также первый такой подход с марта 2020-го. В марте прошлого года Путин вышел к толпе в Ставрополе на четвертый день после похорон Алексея Навального, что превратился в одну из крупнейших протестных акций с начала войны в Украине", - пишут журналисты.

Обстрелы российских городов

Как сообщал ранее УНИАН, в ночь на воскресенье дроны атаковали Волгоградскую область, в результате чего было нарушено электроснабжение железной дороги. По данным губернатора Андрея Бочарова, информации о пострадавших якобы нет. РосСМИ сообщили, что в Волгоградской области опаздывают пассажирские поезда "из-за атаки БПЛА". Также был закрыт аэропорт Волгограда.

Накануне дроны ударили по радиозаводу "Сигнал" в Ставрополе, который выпускает аппаратуру для авиации. Предприятие находится под международными санкциями. Российские телеграм-каналы сообщили, что по меньшей мере четыре БПЛА атаковали Ставрополь с 5 утра. Жители слышали гул и видели БПЛА на низкой высоте над ЖК "Белый город". В Промышленном районе были слышны взрывы.

Кроме того, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке новых ударов по РФ. Он подчеркнул, воины ВСУ умело уничтожают противников и будут делать все, чтобы "перенести войну на российскую территорию".

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