Путин пытается получить как можно больше украинских территорий, пока есть время, считает дипломат.

После возвращения к власти в США Дональд Трамп фактически "подарил" Владимиру Путину пять украинских регионов, включая Крым, а также запрет на членство Украины в НАТО - все ради окончания войны. Однако Путин отверг эту возможность. Об этом в интервью немецкому изданию Welt рассказала министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер.

Отвечая на вопрос, когда, по ее мнению, может появиться договоренность о прекращении огня в Украине, она выразила убеждение, что Путин не хочет прекращать войну, потому что в противном случае реальные переговоры об этом уже бы начались.

"Президент США Трамп передал Путину Крым и несколько восточных областей на серебряном блюде, так сказать, а также исключил членство Украины в НАТО. А что делает Путин? Он продолжает вести войну на уничтожение против страны", - заявила Майнль-Райзингер.

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При этом она скептически прокомментировала популярный в Европе нарратив, что Россия имеет "импульс" на фронте.

"Импульс? Я не уверена. Россия несет огромные потери. В какой-то момент гробы в России начнут накапливаться. К этому добавляется катастрофическая экономическая ситуация. Кремлю становится все труднее продолжать эту войну. Путин знает, что время уходит. Поэтому он ведет войну с такой жестокой интенсивностью", - заявила глава австрийского МИД.

Война в Украине: политика Трампа

Как писал УНИАН, бывший заместитель помощника Трампа Фред Флейтц выразил убеждение, что в конце концов президент США сможет достаточно надавить на Путина, чтобы заставить того прекратить агрессию против Украины. Однако, если Тамп будет действовать текущими темпами, на это понадобятся годы.

Интересно, что специальный посланник Белого дома Стив Уиткофф фактически подтвердил этот тезис в своем недавнем интервью. Он заявил, что Трамп положит конец войне в Украине до конца своей президентской каденции. То есть до января 2029 года.

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