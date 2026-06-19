Высадка десанта в Крыму: эксперт объяснил, что на самом деле может сделать Украина

У Украины нет крупных десантных кораблей, и она не может позволить себе пойти на значительные потери среди собственного личного состава.

На данный момент вариант высадки крупного украинского десанта во временно оккупированном Крыму даже не обсуждается.

Об этом заявил военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире Радио NV. "Чтобы высадить полномасштабный морской десант из 100 бойцов, во-первых, нужны крупные десантные корабли, которых у нас нет. Такая высадка, в любом случае, приведет к огромным жертвам", – подчеркнул Нарожный.

При этом эксперт отметил, что Украина "не может себе позволить потерять большое количество людей и техники просто ради того, чтобы высадиться в Крыму".

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"А что дальше? После этого нужно закрепиться, а затем удерживать позиции, ведь они будут подвергаться постоянным авиационным и артиллерийским обстрелам. Это ни к чему хорошему не приведет", – заверил Нарожный.

В то же время он считает вполне реальным сценарий высадки небольших диверсионных групп. Например, нескольких десятков бойцов, которые уничтожат дорогостоящие объекты, такие как системы противовоздушной обороны и т. п. Бойцы Главного управления разведки уже проводили такие высадки, уничтожали цели и отходили обратно.

"Ни о каком морском десанте в Крыму даже и речи не идет", – подчеркнул Нарожный.

Ситуация в Крыму

Как сообщал УНИАН, с помощью дронов Украина делает все для того, чтобы в ближайшее время изолировать Крым и перерезать логистику врага.

Украинская кампания дроновых ударов по временно оккупированным россиянами территориям все сильнее нарушает логистику российских войск и усугубляет дефицит топлива в Крыму и соседних регионах.

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