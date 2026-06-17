Крым может превратиться в остров, - Федоров

Он подчеркнул, что для россиян начинается ад.

С помощью дронов Украина делает все для того, чтобы в ближайшее время изолировать Крым, перерезать логистику врага. Об этом заявил в интервью YouTube-каналу PRESSING министр обороны Украины Михаил Федоров.

"Происходит изоляция Крыма с помощью дронов. И в ближайшее время, судя по всему, Крым превратится в остров. И это может привести к очень неожиданным последствиям для россиян. Больше ничего не могу сказать", - подчеркнул он.

При этом министр считает, что в первые месяцы 2026 года было принято правильное решение о закупке дронов Middle Strike. Он сообщил, что за четыре месяца 2026 года было приобретено больше таких дронов, чем за весь прошлый год.

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"Мы сделали акцент на дронах с оптоволокном, на Middle Strike, и заключили контракты на их поставку на 300% больше, чем за весь 2025 год", - добавил Федоров.

По его словам, теперь эти решения приносят результаты.

"Мы объявили о логистическом локдауне. Это дополнительные прямые средства для подразделений, которые используют Middle Strike. То есть, закупая сотни тысяч Middle Strike, мы параллельно выделяем прямые средства подразделениям, которые умеют быстро закупать и использовать эти дроны", - сказал министр.

Федоров добавил, что для россиян "начинается ад, с которым очень трудно справиться". Он отметил:

"И это окно возможностей у нас на сегодняшний день есть. То есть логистика перерезается, Крым изолируется. И это отражается, в том числе, на востоке. Существует прямая корреляция между тем, насколько сильно мы наносим удары по логистике, и тем, сколько штурмовых операций происходит на линии фронта".

Война в Украине - "отрезание" Крыма

Как сообщал УНИАН, Украина задействует свой растущий парк ударных БПЛА для поражения ключевых путей снабжения Крыма.

Издание The New York Times написало, что Киев стремится максимально затруднить или полностью ограничить логистическое сообщение полуострова с Россией; в частности, в течение последних недель были поражены десятки грузовиков и поездов вдоль главной автомагистрали, ведущей в Крым, а также повреждены мосты, соединяющие полуостров с временно оккупированной РФ частью Украины. Эти удары являются важной составляющей того, что Украина называет "логистической блокадой".

Маршруты, на которые нацелена Украина, обеспечивают поставки важных ресурсов как для военных, так и для гражданского населения. Удары по бензовозам заставили водителей дважды подумать, прежде чем отправляться в путь. Это уже привело к введению нормированного распределения топлива, а его продажа на АЗС иногда полностью прекращалась.

Единственным сообщением для транспортных средств и поездов между Крымом и Россией остается мост через Керченский пролив, однако поставки топлива по нему запрещены еще с осени 2022 года.

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