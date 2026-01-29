Дроны РФ атаковали жилые дома в Кривом Роге: есть погибшая и раненые

Тело пожилой женщины достали из-под завалов.

В результате атаки российских беспилотников по жилой застройке Кривого Рога Днепропетровской области погибла женщина, еще три человека получили ранения. Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.

По его словам, дроны атаковали жилую застройку в двух местах, возникли пожары, которые впоследствии потушили.

"Враг в двух местах попал в дома частного сектора... Ранены две женщины и мужчина", - рассказал он.

Позже Вилкул добавил, что во время разбора завалов обнаружили погибшую пожилую женщину.

Вражеские удары по Кривому Рогу

В результате удара российских оккупантов в ночь на 28 января по Кривому Рогу часть жителей осталась без теплоснабжения. Речь шла об около 700 домах.

По словам главы Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, россияне атаковали город баллистикой. В результате удара произошло аварийное отключение нескольких крупных котельных. Кроме этого, обстрел вызвал гидроудар, который привел к повреждениям на магистралях.

14 января РФ осуществила массированную дронную атаку на Кривой Рог. Произошли аварийные отключения от энергоснабжения более 45 тысяч абонентов, без тепла остались 700 домов.

