Удар по Кривому Рогу: число пострадавших возросло, ГСЧС показала последствия атаки

К сожалению, есть погибшая.

В четверг, 8 января, российские террористы атаковали Кривой Рог Днепропетровской области дронами и баллистическими ракетами. В результате удара по жилой застройке количество пострадавших постоянно растет.

Обновлено 22:51: В Кривом Роге из-за российского удара погибла женщина. Ей было 77 лет. Об этом сообщил Александр Вилкул.

Тем временем количество пострадавших увеличилось до 23 человек. Известно, что среди них 6 детей.

Видео дня

По состоянию на 21:08 сообщалось о 17 пострадавших, среди них трое детей и 8 женщин. Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул. По его словам, 15 раненых находятся в больницах города.

"Один человек в тяжелом состоянии, еще один – в крайне тяжелом состоянии. Остальные в состоянии средней тяжести. Всем им врачи оказывают всю необходимую помощь и борются за их жизнь", – сообщил он.

По состоянию на 21:08 без электроэнергии находились 115 823 абонента.

Между тем в ГСЧС Днепропетровской области сообщают, что в результате российского удара повреждены почти полтора десятка многоквартирных домов и объекты инфраструктуры. Продолжаются аварийно-спасательные работы.

К ликвидации последствий атаки привлечены 25 спасателей и 8 единиц техники.

В ГСЧС также показали фото с места атаки:

Атаки РФ по Украине

8 января российские оккупанты нанесли удар по Херсону. Враг атаковал кафе в центре города. В результате атаки погибли три человека.

Накануне под атакой оказались Днепропетровская и Запорожская области. Вражеский обстрел привел к серьезным проблемам с электроснабжением и мобильной связью.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил об угрозе массированного обстрела со стороны РФ уже этой ночью. Глава государства отметил, что враг пытается воспользоваться погодой. Он призвал украинцев обращать внимание на воздушные тревоги сегодня, завтра и постоянно спускаться в укрытия.

Предупреждение о возможной массированной атаке в ближайшие дни выпустило и посольство США в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: