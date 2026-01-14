Атака РФ на Кривой Рог: более 700 домов без тепла и 45 тысяч человек без света

По словам Вилкула, малые котельные уже перешли на генераторы, но для котельных 6 киловольт генераторов не существует в природе.

Российские оккупанты в ночь на среду, 14 января, осуществили массированную дронную атаку по городу Кривой Рог, в результате чего люди остались без электроэнергии и отопления, сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул в своем Telegram-канале.

"Аварийные отключения более 45 тысяч абонентов от энергоснабжения и более 700 домов от теплоснабжения нескольких котельных", - говорится в сообщении.

Также Вилкул призвал горожан по возможности сделать запасы воды.

"Насосные Городского водоканала перешли на генераторы, воду в системе удерживаем, но давление будет ниже", - отметил он.

Также глава Совета обороны города рассказал, какова ситуация после атаки с теплоснабжением.

"Малые котельные уже перешли на генераторы, но напоминаю, что для котельных 6 киловольт генераторов не существует в природе", - добавил Вилкул.

Он также предупредил граждан, что утром в среду, 14 января, в городе скоростной трамвай не будет работать.

"Штаб ликвидации последствий уже работает. Пожелайте удачи энергетикам, тепловикам, коммунальщикам. И поблагодарите за тяжелую работу на морозе", - написал глава Совета обороны города.

Ранее УНИАН сообщал, что киевляне рассказали изданию The Guardian, что в некоторых домах три дня подряд нет электроэнергии, в квартире холодно, поэтому люди приходят в пункты обогрева. Генеральный директор "Укрэнерго" Виталий Зайченко в интервью изданию Kyiv Independent заявил, что Россия пытается отключить город и заставить людей уехать за пределы Киева. Зайченко поделился, что были повреждены подстанции и 70% Киева осталось без электроэнергии.

Также мы писали, что заместитель председателя комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко поделился, что Россия применила 5 ракет по киевской ТЭЦ-5. Он добавил, что этот объект получил серьезные повреждения, поэтому очень трудно перезапустить подачу теплоносителя по сети. Энергетический эксперт, председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев рассказал, что из-за российской атаки ночью 9 января данная ТЭЦ полностью прекратила производство тепла, а ТЭЦ-6 лишь ограничила.

