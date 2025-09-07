В настоящее время специалисты "Укрзализныци" оценивают масштабы разрушений объекта. Сейчас мост не проездной.

Враг атаковал Полтавскую область. В частности россияне нанесли удар по мосту через Днепр в Кременчуге. Известно, что сейчас мост перекрыт. В самом городе прозвучали десятки взрывов.

"На время перекрытия моста принимаются все необходимые меры для обеспечения жизнедеятельности на обоих берегах города. Уже отработаны алгоритмы работы медицинской сферы, скорой помощи, роддомов, служб экстренного реагирования и коммунальных предприятий", - сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий.

Мэр добавил, чтомостнаходится на балансе "Укрзализныци", поэтому сейчас ожидаются выводы экспертов относительно масштаба разрушений и возможности его дальнейшей эксплуатации.

Кроме того, в Запорожье в результате ночного удара оккупантов повреждены 16 многоквартирных домов и 12 домов частного сектора, детский сад, а также здания предприятий.

Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации (ОВА) Федор Иванов. По его данным, на данный момент известно о 17 раненых.

Он уточнил, что коммунальщики уже начали работы по ликвидации последствий. "Продолжается обследование районов города, которые были под атакой, для выявления разрушений", - добавил Иванов.

Через некоторое время он добавил, что ночью враг по меньшей мере 8-ю "Шахедами" атаковал одно из предприятий Запорожья.

"Пожар, площадью около 1000 метров, повреждения зданий. Предприятие подверглось разрушениям, к счастью, люди не пострадали", - сообщил он.

Иванов также сообщил, что враг ударил и по Ореховской общине, в результате чего женщина погибла, судьба мужчины неизвестна.

"Россияне управляемыми авиабомбами ударили по Новопавловке. Разрушены дома, есть погибшая, поисково-спасательные работы продолжаются", - сообщил он.

Также есть данные об ударе россиян по Днепру и Кривому Рогу. В частности, как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), российские войска атаковали Днепр и Кривой Рог БпЛА и ракетами, в результате чего ранены 4 человека.

Также повреждены объекты инфраструктуры, админздание, предприятие, частный жилой сектор, многоэтажки, гаражи и транспортные средства.

Удар россиян по Украине

Ночью россияне нанесли массированный удар по Украине, используя ударные БПЛА и ракеты. Атакованы были Киев, Запорожье, Харьков, Кременчуг, Кривой Рог, Харьков и Одесса. Есть разрушения, раненые и погибшие.

Впервые за время войны в результате атаки было повреждено здание Кабмина.

