Также из-за атаки занялась местная подстанция.

В ночь на 1 сентября беспилотники атаковали Краснодарский край РФ, в результате чего произошли пожары на подстанции и, скорее всего, нефтеперерабатывающем заводе.

По информации Оперативного штаба Краснодарского края, в районе города Кропоткин произошло возгорание подстанции якобы из-за падения обломков дрона, в результате чего там произошел пожар площадью 80 м², который уже потушили.

Из-за пожара часть города осталась без света.

Также дроны атаковали поселок Ильский, где находится нефтеперерабатывающий завод.

В то же время в российском Минобороны заявили о якобы сбитии 50 украинских беспилотников этой ночью. В Украине пока не прокомментировали таких ударов.

Атаки дронов на Россию - последние новости

Ранее сообщалось, что дроны массированно атаковали Ростов, в результате чего произошел пожар на крыше жилого дома и были эвакуированы 15 жителей. Тогда в Минобороны РФ сообщили, что российские подразделения ПВО якобы уничтожили за ночь 26 украинских дронов, среди которых 15 над Ростовской областью.

Также 15 августа дроны атаковали НПЗ в Сызрани. После чего губернатор Самарской области подтвердил сообщения о налете украинских беспилотников на область, однако ничего не сказал об ударе по НПЗ в Сызрани.

Вас также могут заинтересовать новости: