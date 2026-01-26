Решится ли РФ применить против Украины химическое оружие: генерал в запасе оценил риски

Нарушение международной конвенции для России - "это тоже элемент смерти", считает эксперт.

Вряд ли россияне станут применять химическое оружие в войне против Украины, считает генерал-майор в запасе, заместитель министра обороны в 2022-2023 годах, начальник Военно-дипломатической академии им. Евгения Березняка в 2014-2015-м Владимир Гаврилов. Об этом пишет Эспрессо.

"Я думаю, что не будет применения никакого химического оружия, особенно против гражданского населения. Россия является членом международной конвенции о запрещении химического оружия, а нарушение международной конвенции для нее - это тоже элемент смерти, потому что в таком случае включается очень много внешних дополнительных механизмов", - пояснил эксперт.

По его словам, международные документы определяют перечень того, что такое химическое оружие, и те химические вещества, которые россияне применяли на фронте, используются для разгона демонстраций или во время проведения небольших антитеррористических акций, то есть они не являются запрещенными, но имеют ограниченное применение.

Видео дня

Гаврилов считает, что в современной войне, когда в зоне боевых действий присутствует мало людей, к тому же они не сконцентрированы в одном месте, использование химического оружия "находится под большим вопросом".

"А против гражданского населения - это можно сравнивать только с ядерным оружием. Я не думаю, что россияне вообще об этом думают, потому что это вариант для них тоже смертельный, но не от нас, а от других", - сказал бывший заместитель министра.

РФ может применить химическое оружие

Ранее УНИАН сообщал, что, по мнению экспертов, российский диктатор Владимир Путин может применить химическое оружие массового поражения, если война зайдет в тупик. Согласно расследованию исследовательской группы Bellingcat, российская программа по разработке нервно-паралитического вещества "Новичок" продолжалась "значительно дольше официально объявленной даты закрытия". Журналистам стало известно, что ученые, участвовавшие в этой разработке, были переведены в якобы гражданские институты, что позволило им продолжать работу под прикрытием медицинских и промышленных исследований.

"Можно с уверенностью предположить, что российская программа химического оружия все еще существует... Если бы "Новичок" был использован в более широких масштабах, это могло бы иметь колоссальные последствия", – сказал бывший офицер британской армии Хэмиш де Бретон-Гордон.

А бывший командующий Объединенным командованием вооруженных сил Великобритании Ричард Барронс хоть и считает, что переход к более смертоносному химическому оружию был бы для Москвы невыгодным, тем не менее предположил, что соблазн использовать такое оружие может возникнуть, "если Россия окажется в ситуации, когда ставки чрезвычайно высоки, когда на кону стоит выживание страны".

Вас также могут заинтересовать новости: