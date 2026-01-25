Россия не прекращала разработок химического оружия.

Украина обвиняет российские войска в тысячах случаев применения запрещенного химического оружия на фронте, однако эксперты опасаются, что затягивание или тупиковая ситуация в войне могут подтолкнуть Кремль к применению более смертоносных веществ для массового поражения, пишет The Times.

РФ игнорирует международные нормы

По данным украинских военных, российские войска использовали опасные химические вещества более 9000 раз с начала войны – 6540 раз только в прошлом году. В значительной степени это связано с использованием гранат, наполненных газами для подавления беспорядков, такими как CS и CN. Украинские и европейские чиновники заявляют, что российские подразделения также иногда прибегали к хлорпикрину, удушающему веществу, впервые примененному в Первой мировой войне.

Использование таких газов нарушает Конвенцию о химическом оружии 1993 года и Женевский протокол 1925 года.

Российская программа химоружия существует

Как пишет The Times, западные чиновники опасаются, что химические вещества, о которых сообщила Украина, могут не отражать полного масштаба российского арсенала.

"В столицах союзников обеспокоены, что затяжная или тупиковая война в Украине может подтолкнуть Кремль к применению более опасного оружия массового поражения. Президент Путин неоднократно бряцал ядерным оружием, при этом демонстративно храня молчание о химическом или биологическом оружии массового поражения".

После отравления Алексея Навального в 2020 году исследовательская группа Bellingcat пришла к выводу, что российская программа по разработке нервно-паралитического вещества "Новичок" продолжалась "значительно дольше официально объявленной даты закрытия".

Согласно их расследованию, ученые, участвовавшие в разработке нервно-паралитического вещества, были переведены в якобы гражданские институты, что позволило продолжать работу над химическим оружием под прикрытием медицинских и промышленных исследований. Сотрудники двух таких организаций – Государственного института экспериментальной военной медицины и Научного центра "Сигнал" – были названы ключевыми фигурантами в усовершенствовании и "вооружении" "Новичка" вплоть до 2010-х годов.

"Можно с уверенностью предположить, что российская программа химического оружия всё ещё существует... Если бы "Новичок" был использован в более широких масштабах, это могло бы иметь колоссальные последствия", – сказал Хэмиш де Бретон-Гордон, бывший офицер британской армии.

Риски для России

Генерал сэр Ричард Барронс, бывший командующий Объединенным командованием вооруженных сил Великобритании, утверждает, что переход к более смертоносному химическому оружию был бы для Москвы невыгодным шагом, поскольку принесет мало военной выгоды и большие издержки:

"Вы привлекаете внимание к военному преступлению, вы рискуете столкнуться с ответными мерами, и это палка о двух концах – вы можете подвергнуть риску собственные силы", например, если изменится направление ветра".

Однако, как сказал Барронс, соблазн использовать такое оружие может возникнуть, "если вы окажетесь в ситуации, когда ставки чрезвычайно высоки, когда на кону стоит выживание страны".

Мирные переговоры по Украине могут зайти в тупик

пресс-секретарь Путина Песков заявил, что Вооруженные силы Украины должны покинуть территорию Донбасса для прекращения войны. Это одно из условий подписания мирного соглашения.

Однако эксперты подчеркивают, что пока нет никаких признаков готовности президента Украины Владимира Зеленского согласиться на такую уступку – даже под давлением со стороны США.

