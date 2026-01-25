Сколько Украина потратила на отражение ракет Х-22: эксперт объяснил их коварство

Он отметил, что эти ракеты Россия использует "только для того, чтобы гарантированно поразить выбранную цель". Украина их может сбивать только из Patriot и NASAMS.

Во время воздушной атаки на Украину в ночь на 24 января россияне не просто так применили ракеты Х-22/Х-32.

Военный эксперт Олег Стариков объяснил "Телеграфу", для чего РФ запустила эти недешевые ракеты. Он отметил, что эти ракеты Россия использует "только для того, чтобы гарантированно поразить выбранную цель".

По некоторым данным, целью той атаки было отрезать Киев от Ровенской АЭС и для этого россияне выбрали маршрут пролета возле Чернобыльской АЭС.

"Когда считали расстояние и какие маневры противовоздушной обороны она должна сделать, скорее всего рассчитали, что самое короткое расстояние – через Чернобыль", – отметил эксперт.

Стариков объяснил, что эти ракеты уникальны тем, что летят со сверхзвуковой скоростью - более 5000 км/ч. Большинство ракет летят медленнее, и их сбить легче. Х-32 же сбить очень трудно. Он отметил, что только несколько типов западных систем противовоздушной обороны (ПВО) предназначены для сбивания таких ракет. Это Patriot и NASAMS.

Стариков объяснил, что для перехвата ракеты, летящей с чрезвычайно большой скоростью, противоракетная ракета, то есть зенитная управляемая ракета, должна активно маневрировать и резко менять динамику полета.

Он добавил, что даже малейшая погрешность в расчетах ПВО, на одну тысячную градуса, приводит к промаху на 40 метров при такой скорости. Для того, чтобы сбить ракету Х-32, Украина должна использовать не одну противоракетную ракету.

В Воздушных силах отметили, что в ночь на 24 января были сбиты 9 из 12 ракет Х-22/Х-32. Стариков заметил, что для такого результата Противовоздушные силы должны были использовать пакет дефицитных зенитных управляемых ракет Patriot.

"Ракеты для Patriot стоят $2 млн. Х-32 стоит $1 млн, а чтобы их сбить, нужно до $6 млн. И выпускают их всего 300 штук в год", - подсчитал Стариков.

Он пояснил, что целью Москвы было истощение украинской ПВО, чтобы она не могла закрывать небо ни над Киевом, ни над всей страной.

Удар по Украине 24 января

В ночь на 24 января россияне нанесли массированный комбинированный удар по Украине. Утром Воздушные силы сообщили, что для удара по Украине враг использовал 396 средств воздушного нападения, среди которых были 2 противокорабельные ракеты 3М22 "Циркон" и 12 крылатых ракет Х-22/Х-32, которые были запущены из Брянской области РФ.

Комментируя этот удар, начальник управления коммуникации командования Воздушных сил Юрий Игнат уточнил, что враг выпустил 12 ракет Х-22/Х-32 именно по столице после переброски стратегической авиации ближе к границам Украины.

