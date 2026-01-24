Били 'Цирконами': Воздушные силы рассказали подробности ночного удара россиян

В настоящее время информация о 4 вражеских ракетах уточняется. Все ударные дроны, летевшие на Украину, удалось сбить.

В ночь на 24 января российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине с применением ракет различных типов воздушного, наземного базирования и ударных БПЛА.

Об этом сообщили Воздушные силы. Там отметили, что на этот раз основным направлением удара была Киевская область.

По данным Воздушных сил, всего на Украину летели 396 средств воздушного нападения:

2 противокорабельные ракеты 3М22 "Циркон" (район пуска – оккупированный Крым);

12 крылатых ракет Х-22/Х-32 (из воздушного пространства Брянской обл. РФ);

6 баллистических ракет Искандер-М/С-300 (район пусков - Брянская обл. РФ и оккупированный Крым);

1 управляемая авиационная ракета Х-59/69 (из воздушного пространства Курской обл. РФ);

375 ударных БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов из направлений: Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Брянск – все РФ, из оккупированной Донецкой области оккупанты также запускали дроны, среди которых около 250 – "Шахеды".

"Особенность – привлечение самолетов стратегической авиации с ракетами Х-22/Х-32 для удара по столице Украины", – подчеркнули в Воздушных силах.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 372 цели – 15 ракет и 357 беспилотников различных типов:

9 крылатых ракет Х-22/Х-32;

5 баллистических ракет Искандер-М/С-300;

1 управляемую авиационную ракету Х-59/69;

357 ударных БПЛА различных типов.

Зафиксировано попадание 2 ракет и 18 ударных БПЛА на 17 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на 12 локациях.

"Информация о 4 вражеских ракетах уточняется", - подчеркнули в Воздушных силах.

Ночная атака россиян на Украину

Ночью оккупанты били по Харькову "Шахедами", в результате чего там зафиксированы разрушения, ранены 19 человек, среди которых 12-летний мальчик и 25-летняя беременная женщина.

В Киеве последствия прилетов есть в 5 районах, погиб один человек, ранения получили 4 человека. В городе возникли проблемы с тепло- и водоснабжением, работа метро нарушена.

