Необходима как воздух: эксперт назвал ключевые цели для украинской баллистики

У РФ есть ряд производственных цепочек, которые могут стать целью для подобных атак.

Одним из ключевых преимуществ украинской баллистической ракеты FP-7 является ее способность нести сравнительно большую боеголовку – от 200 килограммов и более. Такое мнение высказал Павел Нарожный, основатель БО "Реактивная почта", военный эксперт, в эфире Radio NV.

"Они нам нужны как воздух. Ее очень трудно сбить. Либо очень хорошо модернизированный С-300, либо С-400, либо новейшие российские С-500. Таких комплексов у них очень мало, и прикрыть все свои стратегические объекты они не смогут", – сказал Нарожный.

Он добавил, что целями атак для украинской баллистики могут стать предприятия военно-промышленного комплекса на территории РФ.

"Мы уже видели успешные удары, например, по Брянску. И мы понимаем масштаб проблем россиян. Они не смогут производить свою собственную баллистику. Мы выбьем одну часть цепочки этого производства. Все производство остановилось. Таких цепочек, которые мы можем выбить, у них огромное количество – в авиации, в производстве ракет, производстве топлива для ракет. Мы можем бить ими по полигонам, где будет большое скопление личного состава", – добавил Нарожный.

Ранее соучредитель и главный конструктор оборонной компании Fire Point Денис Штилерман рассказал, что баллистическая ракета FP-7 фактически является аналогом американской ATACMS. При этом он отметил, что украинское изделие в 2,5 раза дешевле американского.

Также он сообщил, что все детали украинская сторона производит самостоятельно. Однако боевую часть компания заказывает у других производителей.

