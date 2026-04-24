РФ подготовила площадки для массированных пусков реактивных 'Шахедов', – Business Insider

Агрессор, по всей видимости, собирается сделать ставку именно на реактивные дроны.

В приграничной зоне Россия расширяет инфраструктуру для запуска реактивных дронов с целью нанесения дальнейших ударов по Украине. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на спутниковые снимки и выводы независимых исследователей.

Так, спутниковые снимки зафиксировали расширение инфраструктуры для запуска беспилотников нового поколения в Орловской области. На площадке в районе исчезнувшего села Цимбулова обнаружены четыре пусковые рельса, две из которых имеют увеличенную длину – около 85 метров. Как рассказывают аналитики, строительство более длинных конструкций началось еще в конце декабря 2025 года, тогда как более короткие рельсы появились уже весной 2026-го. Это, по оценкам экспертов, указывает на постепенное обновление инфраструктуры под новые типы дронов.

Эксперты объясняют, что удлиненные рельса необходимы для запуска реактивных беспилотников, которым требуется больший разгон перед взлетом. Более короткие же установки, по словам исследователей, используются для предыдущих моделей.

Видео дня

Business Insider напоминает, что серия российских дронов "Герань" берет свое начало от модели "Герань-2", которая является копией иранского Shahed-136. Более новые модификации – "Герань-3", "Герань-4" и "Герань-5" – уже оснащены реактивными двигателями, что позволяет им развивать большую скорость и эффективнее уклоняться от средств ПВО. В частности, "Герань-5" по форме приближается к крылатой ракете, что отличает ее от предыдущих вариантов с дельтообразным крылом.

Как отмечает аналитик Центра информационной устойчивости Кайл Глен, база в Цимбуловой является одной из двух, способных обслуживать новые модели дронов. Подобную инфраструктуру россияне также создали в уничтоженном ими бывшем аэропорту оккупированного Донецка.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, Украина внедряет дистанционное управление дронами-перехватчиками, что позволяет уничтожать цели на расстояниях в сотни и тысячи километров. Система позволяет операторам работать из безопасных мест, повышает эффективность перехвата и снижает риски для людей. Решение уже интегрировали более 10 производителей.

Также мы писали, что украинские дроны-перехватчики P1-Sun компании Skyfall в 2026 году уничтожили более 3 тысяч российских "Шахедов". Как отметили в Минобороны, массированные атаки РФ (более 6000 ракет и дронов только за январь) делают традиционную ПВО слишком дорогой.

Вас также могут заинтересовать новости: