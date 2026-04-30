Украина против 'Шахедов': как развивается новая технология воздушной обороны

Украина наращивает масштабную кампанию по перехвату российских ударных беспилотников типа "Шахед", которые стали одной из самых массовых и опасных угроз в войне. Власти и военные заявляют о планах выйти на уровень уничтожения до 95% таких целей, однако эксперты предупреждают – технологическая гонка с Россией развивается быстрее, чем системы обороны успевают адаптироваться. Об этом пишет аналитик Reuters Макс Хундер.

По словам украинских военных, нынешняя система противодействия уже работает как многослойная сеть, включающая радиоэлектронную борьбу, мобильные огневые группы, зенитные средства, вертолеты, истребители и специализированные дроны-перехватчики. В отдельных случаях, как отмечают в Воздушных силах, эффективность перехвата уже превышает 85–90%.

"Даже если для уничтожения одного Shahed нужно несколько перехватчиков – это оправдано. Один такой дрон может нанести ущерб объекту критической инфраструктуры, который в десятки раз дороже", – пояснил один из украинских командиров подразделений беспилотников.

Однако специалисты подчеркивают, что ключевая сложность заключается в постоянной адаптации противника. Россия регулярно модернизирует Shahed, увеличивая скорость, меняя маршруты полета и добавляя новые технические решения, включая более мощные двигатели и элементы автономного управления.

"Как только появляется эффективный способ перехвата, противник быстро адаптируется. Например, первый тип перехватчиков стал неэффективным уже через несколько месяцев, когда Shahed увеличили скорость с примерно 170 до более чем 200 км/ч", – отметил специалист украинского фонда "Вернись живым" Тарас Тимочко.

В ответ Украина ускоряет разработку новых систем, включая более быстрые дроны-перехватчики, способные развивать скорость до 300 км/ч и выше. По данным военных, часть российских беспилотников уже оснащается реактивными двигателями и может достигать скоростей около 400 км/ч, что дополнительно усложняет задачу ПВО.

Эксперты оборонной сферы считают, что речь идет о полноценной технологической гонке. "Shahed сегодня – это не просто дрон-камикадзе. Это массовое оружие стратегического давления. И для Украины критически важно постоянно увеличивать темп перехвата", – отмечает аналитик Center for a New American Security Сэмюэл Бендетт.

При этом украинские военные подчеркивают, что эффективность обороны растет. По данным Воздушных сил, дроны-перехватчики уже уничтожают до 40% БПЛА типа "Шахед", а общий уровень отражения атак в отдельные периоды достигает 90%.

Отдельным направлением развития стала автоматизация и цифровизация управления перехватчиками. Украинские пилоты всё чаще управляют системами дистанционно, переключаясь между регионами через защищённые каналы связи, что позволяет быстрее реагировать на массированные атаки.

"Мы работаем в условиях постоянной эволюции угроз. Это не статичная система – она меняется каждую неделю", – отмечают в Воздушных силах Украины.

Ранее сообщалось, что на вооружение Сил обороны Украины поступит антидроновая ракета Mark I, разработанная компанией Frankenburg Technologies. Аналитики отметили, что детали этих испытаний не раскрываются, но в компании подчеркивают, что они тщательно работают над ракетой с целью снижения рисков динамики запуска ракет "воздух-воздух".

Недавно президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинские специалисты сбивали иранские дроны типа "Шахед" в нескольких странах Ближнего Востока. По его словам, во время войны в Иране Украина оказала существенную помощь для защиты неба от беспилотников.

