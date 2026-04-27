Как Украина противодействует российским дронам 'Молния-2': в Forbes рассказали подробности

Дроны и системы противодействия беспилотникам играют ключевую роль на поле боя между Россией и Украиной, пишет Forbes.

Издание отметило, что в настоящее время Россия все чаще применяет беспилотные летательные аппараты из-за ограничений на использование артиллерии, которая традиционно была основным компонентом ее операций.

Между тем украинская система противодействия дронам расширилась и стала все более эффективной, отчасти благодаря широкому применению перехватывающих дронов.

Добавляется, что в ответ на это Россия нарастила производство и использование дрона "Молния-2". Помимо того, что он стоит недорого, система имеет ряд простых, низкотехнологичных особенностей, позволяющих ей эффективнее действовать против средств защиты.

Беспилотник "Молния-2"

Дрон "Молния-2" – это российская беспилотная система с фиксированным крылом, разработанная как недорогая платформа, пригодная для серийного производства, предназначенная для выполнения ударных и разведывательных задач.

Его разработкой занимается компания "Атлант Аэро". БПЛА изготавливается из недорогих материалов, таких как пенопласт, фанера, пластик и легкие композитные материалы. Издание отмечает, что по некоторым данным, его стоимость составляет всего 300 долларов за единицу.

Добавляется, что беспилотник имеет размах крыльев 1,5 метра и грузоподъемность 5 кг. Он оснащен электродвигателями, развивает максимальную скорость около 120 км/ч, имеет время полета примерно 40 минут и дальность полета от 40 до 60 км в зависимости от конфигурации.

"Ранние версии использовали один двигатель и камеры типа FPV для конечного наведения, тогда как более новые варианты получили два двигателя, переработанный фюзеляж и модернизированную авионику для повышения производительности и гибкости полезной нагрузки", – говорится в статье.

Примечательно, что этот беспилотник Россия разработала для децентрализованной сборки и быстрого развертывания вблизи линии фронта. В разобранном виде БПЛА помещается в рюкзаки, что облегчает его транспортировку к месту запуска.

Издание рассказало, что обычно дрон запускают с помощью пневматической катапульты, а затем передают управление оператору с помощью устройств в формате FPV.

"Система создана для массового применения, что позволяет командам запускать большое количество дронов за короткий промежуток времени", – указывается в публикации.

Украинская система противодействия дронам

Издание отмечает, что Украина применяет многоуровневую систему противодействия беспилотникам, которая сочетает кинетические системы, физически уничтожающие беспилотники, а также некинетические системы, которые электронным путем нарушают их работу или выводят их из строя.

"Некинетические меры в значительной степени опираются на радиоэлектронную борьбу, направленную на разрыв связи между беспилотником и его оператором", – говорится в статье.

Как правило, такие дроны управляются в определенных диапазонах радиочастот, причем сигнал ослабевает при прохождении от пульта управления к летательному аппарату.

Объясняется, что для того, чтобы заглушить эту связь, системы радиоэлектронной борьбы передают сигнал в том же диапазоне частот, а также посылают более сильный сигнал на приемник дрона, перекрывая исходный сигнал управления.

По данным издания, некоторые модификации "Молнии-2" используют оптоволоконные кабели для передачи сигналов управления, что фактически делает их устойчивыми к радиоэлектронному подавлению. Отмечается, что такой подход является более дорогостоящим и уменьшает полезную нагрузку.

Поэтому, по сообщениям, Россия применила более простой метод для ограничения эффективности украинской радиоэлектронной борьбы.

"Вместо работы на одной частоте беспилотники "Молния-2" настроены на использование целого диапазона частотных полос. Большое количество дронов распределяется по всему спектру, так что лишь небольшой процент работает на каком-либо одном диапазоне", – рассказывает издание.

По этой причине российские операторы дронов выбирают частоты, которые активно не заглушаются.

"Украинские системы радиоэлектронной борьбы излучают сильные сигналы во время передачи, что позволяет четко определить, на какие частотные диапазоны они нацелены", – добавляется в публикации.

Издание отметило, что это создает проблему масштабирования для украинской обороны. Все потому, что для того, чтобы противодействовать российским дронам, работающим на многих частотах, системы радиоэлектронного подавления должны охватывать более широкую часть спектра.

"Поскольку мощность подавления распределяется между большим количеством диапазонов, интенсивность сигнала в каждом отдельном диапазоне снижается, что уменьшает эффективную дальность действия", – указывает издание.

Поэтому для обеспечения эффективного покрытия широкого спектра требуются значительно большая мощность и лучшая координация.

По мнению издания, Украине придется и в дальнейшем совершенствовать как средства радиоэлектронной борьбы, так и кинетические средства защиты, чтобы противодействовать таким системам, как "Молния-2".

Украинские дроны-перехватчики: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что директор по развитию оборонного предприятия, офицер ВВС в запасе Анатолий Храпчинский рассказал, что Украина установила дроны-перехватчики на самолеты Ан-28, чем расширила возможности для сбивания российских беспилотников. Храпчинский добавил, что этот тип самолета позволяет использовать другие средства поражения. В частности, по его словам, активно использовались пушки, работающие по "Шахедам". Храпчинский добавил, что украинские дроны-перехватчики уже не только работают с земли, но и могут работать из-под крыла воздушного судна.

Также мы писали, что Министерство обороны Украины сообщило, что Украина разработала дрон "Швидун" для того, чтобы уничтожать вражеские ударные беспилотники типа Shahed-136, "Герань", "Гербера", а также разведывательные дроны типа Zala, Supercam и "Скат". "Швидун" изготовлен из прочного композитного материала, его вес составляет около 8 кг, а размах крыльев – почти 2 м. Указывается, что радиус действия этого беспилотника составляет более 70 км, что достаточно для прикрытия неба над любым украинским городом.

