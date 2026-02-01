Россияне ночью ударили по Днепру - убили мужчину и женщину (фото)

Оккупанты нанесли удар беспилотником в ночь на воскресенье.

В ночь на 1 февраля в Днепре в результате удара россиян погибли мужчина и женщина. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

"В Днепре в результате попадания вражеского БПЛА погибли два человека: женщина и мужчина. Искренние соболезнования родным и близким", - написал он.

По словам чиновника, в результате атаки возник пожар, разрушен частный дом, еще два - повреждены. Поврежден также легковой автомобиль.

Кроме того, рассказал Ганжа, вечером и ночью российские войска осуществляли обстрелы Никопольщины - применяли артиллерию и FPV-дроны.

"Били по райцентру и Марганецкой общине. Разрушены два многоквартирных дома и четыре частных, хозяйственная постройка, кафе, несколько магазинов, автомобили. Поражены газопровод и линия электропередач", - отметил начальник ОВА.

Российские удары по Украине

Как сообщал ранее УНИАН, 30 января РФ почти сутки непрерывно атаковала железнодорожную инфраструктуру станции Синельниково, в результате чего было временно ограничено движение поездов в Днепр. В результате ударов повреждены вагоны электропоездов во время отстоя, грузовые вагоны, локомотивы, пути, электросеть, а также административные и производственные здания.

В этот же день оккупанты нанесли артиллерийский удар по Херсону - попали в маршрутный автобус с пассажирами. Погиб водитель, пять человек получили ранения

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия переориентируется на удары по логистике и узловым станциям. Он подчеркнул, что обстрелов энергетики почти не было, разве что в Донецкой области был один удар по газовой инфраструктуре.

